UEFA Champions League 2021/22: guida completa

La 67esima edizione della massima competizione europea per club (la 30esima da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League) è iniziata il 22 giugno 2021 e si concluderà il 28 maggio 2022.

Qualificazioni

22 giugno 2021: semifinali turno preliminare

25 giugno 2021: finale turno preliminare

6/7 e 13/14 luglio 2021: primo turno di qualificazione

20/21 e 27/28 luglio 2021: secondo turno di qualificazione

3/4 e 10 agosto 2021: terzo turno di qualificazione

17/18 e 24/25 agosto 2021: spareggi

Fase a gironi

14/15 settembre 2021: prima giornata

28/29 settembre 2021: seconda giornata

19/20 ottobre 2021: terza giornata

2/3 novembre 2021: quarta giornata

23/24 novembre 2021: quinta giornata

7/8 dicembre 2021: sesta giornata

Fase a eliminazione diretta

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo 2022: ottavi di finale

5/6 e 12/13 aprile 2022: quarti di finale

26/27 e 3/4 maggio 2022: semifinali

28 maggio 2022: finale (Stade de France, Parigi)

La finale si disputerà allo Stade de France di Parigi. Sede della finale di UEFA Champions League 2006 tra Arsenal e Barcellona, lo stadio ha anche ospitato la finale di UEFA EURO 2016 tra Francia e Portogallo.

Abolita la regola dei gol in trasferta

Per il 2021/22 è stata effettuata una modifica a una regola: le partite in parità nel computo dei gol dopo la gara di ritorno andranno ai supplementari e, se necessario, ai rigori, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.