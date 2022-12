Nazioni ospitanti a EURO: quanto hanno vinto? Quanto conta il fattore campo?

Dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Mondo FIFA 2022, la Germania pensa a ospitare UEFA EURO 2024, ma quanta differenza fa il fattore campo?

EURO 2024: guida completa

La risposta è: una certa differenza. Le 12 volte in cui EURO è stato ospitato da un solo paese, i padroni di casa sono sempre arrivati almeno in semifinale. A EURO 2020, l'Inghilterra è diventata la sesta nazione ospitante a raggiungere la finale del Campionato Europeo UEFA in 16 tentativi, ma non è riuscita ad aggiungere il proprio nome all'elenco delle tre precedenti vincitrici, nell'ordine Spagna (1964), Italia (1968) e Francia (1984).

EURO 2020 è stato disputato in 11 città di tutta Europa, tra cui Roma. L'Italia, che ha giocato le tre partite della fase a gironi all'Olimpico, può quindi rivendicare un'altra vittoria in casa, anche se l'intera fase a eliminazione diretta si è disputata altrove, inclusa la finale contro l'Inghilterra a Wembley.

Highlights: guarda le nazioni ospitanti che hanno vinto EURO

Nazioni ospitanti: risultati per edizione

Al torneo partecipavano quattro squadre dal 1960 al 1976, otto dal 1980 al 1992 e 16 dal 1996 al 2012. Dal 2016 vi partecipano 24 squadre. Nel 2000, 2008 e 2012, le nazioni ospitanti erano due. Ecco come sono andate le padrone di casa in tutte le edizioni.

1960: Francia (quarta)

1964: Spagna (campione)

1968: Italia (campione)

1972: Belgio (terzo)

1976: Jugoslavia (quarta)

1980: Italia (quarta)

1984: Francia (campione)

1988: Germania Ovest (semifinali)

1992: Svezia (semifinali)

1996: Inghilterra (semifinali)

2000: Belgio (fase a gironi), Olanda (semifinali)

2004: Portogallo (secondo)

2008: Austria (fase a gironi), Svizzera (fase a gironi)

2012: Polonia (fase a gironi), Ucraina (fase a gironi)

2016: Francia (seconda)

2020: Italia (campione), Inghilterra (vicecampione), Spagna (semifinali), Danimarca (semifinali), Germania (ottavi di finale), Olanda (ottavi di finale), Ungheria (fase a gironi), Russia (fase a gironi), Scozia (fase a gironi)

Le città di EURO 2024



I migliori marcatori delle nazioni ospitanti per edizione

In sei edizioni, il capocannoniere del torneo è stato della nazione ospitante: François Heutte (Francia, 1960), Jesús María Pereda (Spagna, 1964), Michel Platini (Francia, 1984), Tomas Brolin (Svezia, 1992), Alan Shearer (Inghilterra, 1996), Patrick Kluivert (Olanda, 2000) e Antoine Griezmann (Francia, 2016).

Harry Kane e ha chiuso EURO 2020 con quattro gol

1960: François Heutte* (Francia, 2)

1964: Jesús María Pereda* (Spagna, 2)

1968: Pietro Anastasi, Angelo Domenghini, Luigi Riva (Italia, 1)

1972: Raoul Lambert, Odilon Polleunis, Paul Van Himst (Belgio, 1)

1976: Dragan Džajić (Jugoslavia, 2)

1980: Francesco Graziani, Marco Tardelli (Italia, 1)

1984: Michel Platini (9)*

1988: Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, Olaf Thon (Germania Ovest, 1)

1992: Tomas Brolin* (Svezia, 3)

1996: Alan Shearer* (Inghilterra, 5)

2000: Bart Goor, Émile Mpenza (Belgio, 1), Patrick Kluivert* (Olanda, 5)

2004: Rui Costa, Maniche, Cristiano Ronaldo (Portogallo, 3)

2008: Ivica Vastić (Austria, 1), Hakan Yakin (Svizzera, 3)

2012: Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski (Polonia, 1), Andriy Shevchenko (Ucraina, 2)

2016: Antoine Griezmann* (Francia, 6)

2020: Harry Kane (Inghilterra, 4)

*Capocannoniere del torneo (anche ex equo)