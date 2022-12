Messi Vs Cristiano Ronaldo: chi è il re delle triplette?

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo condividono il record di triplette in UEFA Champions League con otto a testa.

UEFA.com analizza il curriculum dei due campioni per quanto riguarda questa speciale statistica.

Le triplette di Messi in cifre

Competizione Triplette Prima tripletta Ultima tripletta UEFA Champions League 8 4 aprile 2010 contro Arsenal 18 settembre 2018 contro PSV Liga 36 10 marzo 2007 contro Real Madrid 22 febbraio 2020 contro l'Eibar Coppa de Re 3 6 gennaio 2009 contro Atlético 3 febbraio 2016 contro Valencia Supercoppa spagnola 1 21 agosto 2010 contro Sevilla 21 agosto 2010 contro Sevilla Nazionale 8

29 febbraio 2012 contro Svizzera 5 giugno 2022 contro Estonia

TOTALE 56

Guarda la tripletta di Messi contro il PSV

Delle otto triplette di Messi in UEFA Champions League, due sono arrivate nella fase a eliminazione diretta: l'argentino ha infatto realizzato cinque gol nel 7-1 contro il Bayer Leverkusen al ritorno degli ottavi a marzo 2012 dopo averne segnati quattro contro l'Arsenal al ritorno dei quarti ad aprile 2010.

L'argentino ha firmato due triplette consecutive nella fase a gironi 2016/17, andando a segno contro Celtic (prima giornata) e Manchester City (terza) dopo aver saltato la seconda giornata contro il Borussia Mönchengladbach per infortunio.

Ronaldo e i suoi 15 anni con Messi

Messi ha superato il record di 34 triplette in Liga di Cristiano Ronaldo con i tre gol al Mallorca nel dicembre 2019. Le tre marcature di febbraio contro l'Eibar hanno portato il suo totale a 36.

Valencia, Osasuna, Espanyol e Deportivo sono le vittime preferite di Messi in Liga: contro di loro, "la Pulce" ha realizzato tre triplette in tre occasioni diverse (ha realizzato una tripletta contro il Valencia anche in Coppa del Re); Messi ha segnato tre triplette anche contro il Siviglia - due nella Liga e una in Supercoppa - e tre contro l'Atlético - due in Liga e una in Coppa del Re.

Con la nazionale, Messi ha battuto un record con la tripletta più recente, segnando tutti e cinque i gol dell'Argentina nell'amichevole vinta 5-0 contro l'Estonia ad aprile 2022.

Le triplette di Ronaldo in cifre

Competizioni Triplette Prima tripletta Tripletta più recente UEFA Champions League 8 3 ottobre 2012 contro Ajax 12 marzo 2019 contro Atlético Campionato 39 12 gennaio 2008 contro Newcastle 16aprile 2022 contro Norwich Coppe nazionali 2 22 dicembre 2010 contro Levante 9 gennaio 2013 contro Celta Vigo Coppa del Mondo per club FIFA 1 18 dicembre 2016 contro Kashima Antlers 18 dicembre 2016 contro Kashima Antlers Nazionale 10 6 settembre 2013 contro Irlanda del Nord 12 ottobre 2021 contro Lussemburgo TOTALE 60

Delle 60 triplette di Ronaldo, otto sono arrivate in UEFA Champions League sette con il Real Madrid e una con la Juventus), di cui quattro nella fase a eliminazione diretta. La sua tripletta del 12 marzo 2019 con la Juve contro l'Atlético lo ha reso (a 34 anni e 35 giorni) il più anziano calciatore ad aver messo a segno una tripletta nella storia della competizione.

Come Messi, Ronaldo ha segnato triplette in due partite di UEFA Champions League consecutive nel 2016/17: nella vittoria ai quarti di finale contro il Bayern e in semifinale contro l'Atlético.

Ronaldo ha segnato almeno una tripletta in tre campionati europei diversi (tre in Inghilterra, 34 in Spagna e due in Italia). La sua unica tripletta in una coppa nazionale è stata in Spagna in Copa del Rey.

La squadra ad aver subito più triplette da Ronaldo è il Siviglia con cinque. L'asso portoghese ha realizzato tre triplette contro Getafe ed Espanyol in Liga e tre contro il Celta Vigo, di cui due in campionato e una in coppa.

Le tre triplette segnate all'Atlético sono state molto pesanti. Ai rivali cittadini del Real ha segnato tre gol in Liga, tre nella UEFA Champions League 2016 e altre tre da giocatore della Juventus nel 2018/19 (unica tripletta europea in bianconero).

Il confronto con i colleghi in attività



Giocatore Club e nazionale Triplette in carriera Cristiano Ronaldo Manchester United, Real Madrid, Juventus e Portogallo 60 Lionel Messi Barcellona e Argentina 56 Luis Suárez Nacional, Ajax, Liverpool, Barcellona, Atlético e Uruguay 29 Robert Lewandowski Borussia Dortmund, Bayern München, Barcellona e Polonia 29 Sergio Agüero Atlético Madrid, Manchester City, Barcellona e Argentina 18 Edinson Cavani Napoli, Paris, Manchester United, Valencia e Uruguay 15 Erling Haaland Bryne, Molde, Salzburg, Dortmund, Manchester City e Norvegia 13

Ultimo aggiornamento: 13/12/22