Tutte le triplette in Champions League

UEFA.com vi racconta tutte le triplette segnate in UEFA Champions League nel corso degli anni.



GIOCATORI

Maggior numero di triplette

Guarda tutti i gol di Lionel Messi in Champions League

8= Lionel Messi (Barcellona)

8= Cristiano Ronaldo (Real Madrid 7, Juventus 1)

5= Robert Lewandowski (Dortmund 1, Bayern München 3)

3= Filippo Inzaghi (Juventus 2, AC Milan 1)

3= Mario Gomez (Bayern München)

3= Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk)

3= Neymar (Barcelona 1, Paris Saint-Germain 2)

Sono 93 i giocatori che hanno segnato almeno una tripletta in UEFA Champions League.

Maggior numero di triplette in un'edizione

3 Cristiano Ronaldo (2015/16)

2= Robert Lewandowski (2021/22)

2= Cristiano Ronaldo (2016/17)

2= Lionel Messi (2011/12, 2016/17)

2= Luiz Adriano (2014/15)

2= Mario Gómez (2011/12)

Ronaldo e Messi hanno messo a segno due triplette consecutive nel 2016/17. Lo stesso ha fatto Luiz Adriano nel 2014/15, quando ha segnato un totale di otto gol in due sfide contro il BATE Borisov.

Triplette nel 2021/22

Sébastien Haller (Sporting CP - Ajax 1-5 , 15/9/2021)

Christopher Nkunku (Manchester City - Leipzig 6-3, 15/09/21)

Robert Lewandowski (Bayern - Benfica 5-2, 02/11/21)

Robert Lewandowski (Bayern - Salzburg, 08/03/22)

Record di dieci triplette nel 2019/20

Guarda la tripletta di Erling Haaland contro il Genk

Erling Håland (Salzburg 6-2 Genk, 17/09/2019)

Mislav Oršić (GNK Dinamo 4-0 Atalanta, 18/09/2019)

Serge Gnabry (Tottenham 2-7 Bayern, 01/10/2019 – quattro gol)

Raheem Sterling (Manchester City 5-1 Atalanta, 22/10/2019)

Kylian Mbappé (Club Brugge 0-5 Paris Saint-Germain, 22/10/2019)

Rodrygo (Real Madrid 6-0 Galatasaray, 06/11/2019)

Robert Lewandowski (Crvena zvezda 0-6 Bayern, 26/11/2019 – quattro gol)

Arkadiusz Milik (Napoli 4-0 Genk, 10/12/2019)

Gabriel Jesus (GNK Dinamo 1-4 Manchester City, 11/12 2019)

Josip Iličić (Valencia 3-4 Atalanta, 10/03/2020 – quattro gol)

Triplette più veloci

8 min Bafétimbi Gomis (Dinamo Zagreb - Lyon 1-7, 07/12/2011)

9 min Mike Newell (Blackburn - Rosenborg 4-1, 06/12/1995)

11 min Raheem Sterling (Manchester City 5-1 Atalanta, 22/10/2019)

11 min Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Malmö 8-0, 08/12/2015)

12 min Robert Lewandowski (Bayern - Salzburg 7-1, 08/03/22)

12 min Robert Lewandowski (Crvena zvezda 0-6 Bayern, 26/11/2019)

12 min Luiz Adriano (BATE Borisov - Shakhtar 0-7, 21/10/2014)

Newell detiene ancora il record di "tripletta perfetta" più veloce (di destro, di sinistro e di testa). Sterling ha firmato la sua tripletta in 11 minuti e 13 secondi, Ronaldo in 11 minuti e 15 secondi.

Marcatore più giovane di una tripletta

Raúl González, 18 anni e 114 giorni (Real Madrid - Ferencváros 6-1, 18/10/1995)

Marcatore più anziano di una tripletta

Olivier Giroud, 34 anni e 63 giorni (Sevilla - Chelsea 0-4, 02/12/2020)

Triplette all'esordio

Van Basten ha esordito in grande stile ©Bob Thomas/Getty Images

Marco van Basten (AC Milan - IFK Göteborg 4-0, 25/11/1992)

Faustino Asprilla (Newcastle United - Barcellona 3-2, 17/09/1997)

Yakubu Aiyegbeni (Maccabi Haifa - Olympiacos 3-0, 24/09/2002)

Wayne Rooney (Manchester United - Fenerbahçe 6-2, 28/09/2004)

Vincenzo Iaquinta (Udinese - Panathinaikos 3-0, 14/09/2004)

Grafite (Wolfsburg - CSKA Moskva 3-1, 15/09/2009)

Yacine Brahimi (Porto - BATE Borisov 6-0, 17/09/2014)

Erling Braut Håland (Salzburg 6-2 Genk, 17/09/2019)

Mislav Oršić (GNK Dinamo 4-0 Atalanta, 18/09/2019)

Sébastien Haller (Sporting CP - Ajax 1-5, 15/9/2021)

Van Basten e Haller hanno entrambi segnato quattro gol all'esordio, per un'impresa che rimane ineguagliata.

Triplette con più squadre

Cristiano Ronaldo (Real Madrid 7, Juventus 1)

Filippo Inzaghi (Juventus 2, AC Milan)

Marco Simone (AC Milan, Monaco)

Roy Makaay (Deportivo, Bayern)

Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United)

Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv, AC Milan)

Didier Drogba (Marseille, Chelsea)

Michael Owen (Liverpool, Manchester United)

Samuel Eto'o (Barcellona, Inter)

Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern 2)

Neymar (Barcellona, Paris Saint-Germain)

Maggior numero di gol in una gara di Champions League

Luiz Adriano e il suo record di gol 'speciale'

5= Lionel Messi (Barcellona - Leverkusen 7-1, 07/03/2012)

5= Luiz Adriano (BATE - Shakhtar 0-7, 21/10/2014)

4= Marco van Basten (AC Milan - IFK Göteborg 4-0, 25/11/1992)

4= Simone Inzaghi (Lazio - Marseille 5-1, 14/03/2000)

4= Dado Pršo (Monaco - Deportivo 8-3, 05/11/2003)

4= Ruud van Nistelrooy (Manchester United - Sparta Praha 4-1, 03/11/2004)

4= Andriy Shevchenko (Fenerbahçe - AC Milan 0-4, 23/11/2005)

4= Lionel Messi (Barcellona - Arsenal 4-1, 06/04/2010)

4= Bafétimbi Gomis (Dinamo Zagreb - Lyon 1-7, 07/12/2011)

4= Mario Gomez (Bayern - Basel 7-0, 13/03/2012)

4= Robert Lewandowski (Dortmund - Real Madrid 4-1, 24/04/2013)

4= Zlatan Ibrahimović (Anderlecht - Paris Saint-Germain 0-5, 23/10/2013)

4= Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Malmö 8-0, 08/12/2015)

4= Serge Gnabry (Tottenham 2-7 Bayern, 01/10/2019)

4= Robert Lewandowski (Crvena zvezda 0-6 Bayern, 26/11/2019)

4= Josip Iličić (Valencia 3-4 Atalanta, 10/03/2020)

4= Olivier Giroud (Sevilla 0-4 Chelsea, 02/12/2020)

4= Sébastien Haller (Sporting CP 1-5 Ajax, 15/9/2021)

Lewandowski ha stabilito un nuovo record con quattro gol in 16 minuti in casa del Crvena zvezda, superando l'impresa di Ronaldo realizzata in 21 minuti tra il primo e il quarto gol a cavallo dei due tempi nell'8-0 contro il Malmö nel 2015.

Prima tripletta

Marco van Basten (AC Milan - IFK Göteborg 4-0, 25/11/1992)

Triplette di difensori

Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain – Anderlecht 5-0, 31/10/2017)

Maggior numero di gol in UEFA Champions League senza triplette

50 Thomas Müller (Bayern)

33 Edinson Cavani (Napoli, Paris Saint-Germain)

29= Patrick Kluivert (Ajax, Barcellona, PSV Eindhoven)

29= Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern)

29= David Trezeguet (Monaco, Juventus)

SQUADRE

Maggior numero di triplette segnate

La tripletta di Arda col Barcellona nel 2016

13 Barcellona (6 giocatori)

12 Real Madrid (5)

11 Bayern (6)

7 Manchester United (6)

6= Arsenal (6)

6= Juventus (5)

6= Manchester City (4)

6= Paris Saint-Germain (4)

5= AC Milan (5)

Maggior numero di triplette subite

6 Anderlecht

5 Olympiacos

4 BATE Borisov, Galatasaray, Shakhtar

STATISTICHE GENERALI

Maggior numero di triplette in un'edizione

10 2019/20 (compreso il record nella fase a gironi, 9)

9 2016/17

8= 2013/14

8= 2004/05

8= 2002/03

Nel 1999/2000 e nel 2000/01 era prevista la seconda fase a gironi, per un totale di 157 partite. L'attuale formato, con 125 incontri a stagione, è stato introdotto nel 2003/04.

Maggior numero di triplette in una giornata

3= 02-03/10/2018 (Paulo Dybala, Edin Džeko, Neymar)

3= 08-09/12/2015 (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Olivier Giroud)

3= 25-26/11/2014 (Lionel Messi, Sergio Agüero, Mario Mandžukić)

3= 22-23/11/2005 (Andriy Shevchenko, Levan Kobiashvili, Adriano)

Maggior numero di triplette in una sola giornata

Triplette per nazionalità

19 Brasile (11 giocatori)

15 Francia (11)

12 Argentina (4)

11 Inghilterra (9)

9 Portogallo (2)

8 Spagna (7)

Negli anni sono state realizzate triplette in UEFA Champions League da giocatori di 34 nazioni. Tra i paesi non in lista figurano Belgio, Repubblica Ceca ed Egitto.

Vittorie, pareggi e sconfitte

134 vittorie

2 pareggi

4 sconfitte

Gli unici autori di una tripletta sconfitti sono stati Ronaldo (Manchester United - Real Madrid 4-3, 2002/03), Gareth Bale (Tottenham - Inter 3-4, 2010), İrfan Can Kahveci (İstanbul Başakşehir - Leipzig 3-4, 2020) e Christopher Nkunku (Manchester City - Leipzig 6-3, 2021/22).

Triplette per turno

113 Fase a gironi

16 Ottavi di finale (compresa la seconda fase a gironi)

6 Quarti di finale

5 Semifinali

0 Finale