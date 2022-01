Quali sono le 'vittime' preferite di Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo è una macchina da gol contro qualunque avversario, ma alcune squadre sembrano ispirarlo più di altre.

• Con 143 gol in 16.225 minuti giocati in competizioni UEFA per club, Cristiano Ronaldo ha una media di un gol ogni 113 minuti e 28 secondi.

• Ronaldo ha giocato contro 56 squadre in competizioni UEFA per club, segnando a 40 di esse.

• Ronaldo ha segnato più gol (dieci) in competizioni UEFA per club contro la Juventus, con cui ha giocato dal 2018 al 2021.

• Il Benfica è la squadra contro la quale Ronaldo non va in gol da più tempo (337 minuti). Segnando l'ultimo gol nel 3-0 al Camp Nou a dicembre 2020, il portoghese è finalmente riuscito a sbloccarsi contro il Barcellona.

• La squadra contro cui ha segnato con più facilità è il Malmö. Contro la squadra svedese, infatti, ha segnato complessivamente sei reti in 180 minuti di UEFA Champions League, ovvero una media di un gol ogni 30 minuti.

• La squadra che Ronaldo ha affrontato più volte in Europa è il Lione. Nelle 12 sfide (1.064 minuti) contro la formazione francese ha segnato sei gol.

Contro chi ha segnato Ronaldo in competizioni UEFA? Squadra Partite Minuti Gol Minuti per gol Aalborg 1 90 - - AC Milan 6 513 2 256 min 30 s Ajax 7 630 9 70 min APOEL 4 360 6 60 min Arsenal 2 180 2 90 min Atalanta 2 180 3 60 min Atlético 10 960 7 137 min 9 s Auxerre 2 162 1 162 min Barcelona 6 540 2 270 min Basel 2 180 2 90 v Bayern 8 763 9 84 min 47 s

Benfica 4 337 - - Celtic 3 262 - - Chelsea 1 120 1 120 min Copenhagen 4 360 3 120 min CSKA Moskva 2 180 3 60 min Debrecen 2 157 1 157 min Dinamo Bucureşti 1 64 - - Dinamo Zagreb 1 90 - - Dortmund 9 800 7 114 min 17 s Dynamo Kyiv 3 270 4 67 min 30 s Fenerbahçe 1 90 - - Ferencváros 2 180 1 180 min Galatasaray 3 270 6 45 min Inter 3 212 1 212 min Juventus 7 630 10 63 min Legia 2 180 - - Leverkusen 2 180 2 90 min Liverpool 3 255 1 255 min Lokomotiv Moskva 2 171 - - LOSC Lille 4 320 - - Ludogorets 2 180 2 90 min Lyon 12 1064 6 173 min 20 s Malmö 2 180 6 30 min Man. City 3 270 1 270 min Man. United 5 367 3 122 min 20 s Marseille 2 160 4 40 min Napoli 2 180 - - Panathinaikos 1 90 - - Paris 4 360 3 120 min

Partizan 2 118 - - Porto 6 411 1 411 min Rangers 1 90 - - Roma 6 539 5 107 min 48 s

Schalke 4 360 7 51 min 26 s Sevilla 1 90 2 45 min Shakhtar 2 180 5 36 min Sparta Praha 2 79 - - Sporting CP 4 357 3 119 min Stuttgart 1 90 - - Tottenham 4 335 4 83 min 45 s Valencia 2 119 - - Villarreal 6 468 2 234 min Wolfsburg 2 180 3 60 min Young Boys 2 162 1 162 min Zürich 2 110 2 55 min TOTALE 189 16.225

143 113 min 28 s

• Tra le prime cinque nazioni europee più in alto nel ranking, Ronaldo ha avuto meno difficoltà contro le difese delle formazioni tedesche, segnando una media di oltre un gol a partita (28 gol in 26 partite).

• Ronaldo eviterebbe volentieri trasferte in Scozia in futuro: il portoghese infatti non ha ancora segnato in 352 minuti in competizioni UEFA contro avversari scozzesi - nessuna nazione ha resistito quanto i club della Scozia in questa speciale classifica.

A quali nazioni ha segnato più gol Ronaldo in partite UEFA per club? Avversarie per nazionalità Partite Minuti Gol Minuti per gol Bulgaria 2 180 2 90 min Croazia 1 90 - - Cipro 4 360 6 60 min Repubblica Ceca 2 79 - - Danimarca 5 450 3 150 min Inghilterra 18 1527 12 127 min 15 s Francia 24 2066 14 147 min 34 s Germania 26 2373 28 84 min 45 s Grecia 1 90 - - Ungheria 4 337 3 168 min 30 s Italia 26 2254 21 107 min 20 s Olanda 7 630 9 70 min Polonia 2 180 - - Portogallo 14 1105 4 276 min 15 s

Romania 1 64 - - Russia 4 351 3 117 min Scozia 4 352 - - Serbia 2 118 - - Spagna 25 2177 13 167 min 31 s Svezia 2 180 6 30 min Svizzera 6 452 5 90 min 24 s Turchia 4 360 6 60 min Ucraina 5 450 9 50 min TOTALE 189 16.225 143 113 min 28 s



Quando Ronaldo ha segnato il suoi gol nelle competizioni UEFA per club

• Le statistiche dicono che Ronaldo dà il meglio di sé in termini di gol nelle fasi iniziali di ciascun tempo; l’asso portoghese è invece relativamente calmo nelle ultime fasi dei primi tempi.

• Ronaldo ha segnato 19 rigori in competizioni UEFA, sbagliando solo tre volte: due parati (con il Copenhagen nel dicembre 2013 e col Ludogorets nell’ottobre 2014) e uno calciato fuori (contro il Barcellona nell’aprile 2008).

Minuto Gol (rigori) 0-10 10 (1) 11-20 14 (2) 21-30 20 (3) 31-40 7 41-fine primo tempo 11 (3) PRIMO TEMPO 62 46-55 20 (3) 56-65 17 (1) 66-75 10 (2) 76-85 13 (1) 86-fine secondo tempo 18 (2) SECONDO TEMPO 78 Supplementari 3 (1) TOTALE 143

Ultimo aggiornamento: 28/01/22