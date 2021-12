Chi ha più presenze nelle competizioni UEFA per club?

Classifica assoluta delle presenze nelle competizioni UEFA per club*



189: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

188: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

178: Pepe Reina (Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern München, AC Milan, Lazio)

174: Paolo Maldini (AC Milan)

173: Xavi Hernández (Barcelona)

167: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris Saint-Germain)

163: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Inter, AC Milan)

161: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

160: Javier Zanetti (Inter)

159: Ryan Giggs (Manchester United)

158: Lionel Messi (Barcelona, Paris Saint-Germain)

155: Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain)

150: Jamie Carragher (Liverpool)

150: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

Gli highlights della carriera di Casillas

Cristiano Ronaldo ha sorpassato Casillas, ritiratosi, e ha già battuto il suo record di presenze in UEFA Champions League in occasione della sua 178esima apparizione nel torneo contro il Villarreal.

Tra i giocatori con più di 150 presenze figurano tre portieri, quattro difensori, tre centrocampisti e quattro attaccanti. Zlatan Ibrahimović è diventato l'ultimo dell'elenco a entrare nel club nella sfida tra AC Milan e LiverpAC Milan e Liverpoolool del 7 dicembre 2021.

Oltre a Ronaldo, gli altri attaccanti sono Messi, entrato nel club a novembre 2020 e Raúl González, la cui ultima stagione al Real Madrid (2009/10) è coincisa con la prima del portoghese nella capitale spagnola.

*Competizioni UEFA per club: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa UEFA Intertoto. I club elencati sono solo quelli in cui i calciatori hanno giocato in competizioni UEFA.