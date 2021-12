Tutti i gol di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Una delle sottotrame più interessanti della UEFA Champions League riguarda il duello a distanza tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nella corsa al primo posto della classifica marcatori di tutti i tempi della competizione.

I due avevano chiuso la stagione 2014/15 in pareggio con 77 gol a testa ma Ronaldo da allora ha allungato sull'asso argentino. La stella del Manchester United è a quota 138 contro i 123 della Pulce in UEFA Champions League, mentre considerando tutte le competizione UEFA il punteggio è 141-126 in favore del portoghese. Il conto dell'argentino comprende anche i tre gol con la maglia del Paris.

UEFA.com elenca tutte le reti di Messi e Ronaldo in UEFA Champions League, e vi racconta alcune statistiche degne di nota.

Ronaldo è stato il primo giocatore a segnare 100 gol con un singolo club, raggiungendo questo traguardo con il Real Madrid il 14 febbraio 2018; Messi è arrivato a quota 100, tutti con il Barcellona, esattamente un mese dopo

Quando Messi ha segnato, la sua squadra ha perso in appena quattro occasioni

Nel 2017/18, Ronaldo per la settima stagione consecutiva ha realizzato dieci o più gol in UEFA Champions League

Messi e Benzema hanno segnato entrambi in 17 stagioni consecutive di UEFA Champions League (Ronaldo 16)

Ronaldo ha segnato due o più gol in 36 occasioni

Entrambi hanno realizzato 8 triplette

Ronaldo ha dovuto aspettare 27 partite per segnare il suo primo gol nel torneo con il suo primo club, lo United, ma gli ci sono voluti solo 13 minuti per andare a segno nella sua seconda avventura con il club inglese

Ronaldo è il primo giocatore ad aver segnato 50 gol nelle fasi a eliminazione diretta e ora ha superato i 60 gol

Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato in tre finali di UEFA Champions League

Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato in 11 gare consecutive nella competizione vera e propria

I dieci gol segnati da Ronaldo contro la Juventus - suo ex club - non hanno eguali. Nessun giocatore è mai riuscito a segnare così tanto contro una singola avversaria

Nella fase a gironi Messi ha segnato 74 gol contro i 73 di Ronaldo

Ronaldo ha impiegato 144 gare per fare 100 reti, Messi 123.

I 120 gol di Messi con il Barcellona hanno eclissato i 105 gol di Ronaldo con un singolo club, il Real Madrid.

Messi e Ronaldo: tutti i gol



Gol in UEFA Champions League, dalla fase a gironi alla finale. Messi ha realizzato i primi 120 gol con il Barcellona prima dei numeri 121-125 con il Paris; Ronaldo ha segnato con Manchester United (1–15, 135–140), Real Madrid (16–120) e Juventus (121–134).

Statistiche solo dalla fase a gironi alla finale.

Altri gol nelle competizioni UEFA per club:

Messi: Porto 2-0 (n), 26/08/2011, Supercoppa UEFA; contro Sevilla 5-4 dts x 2 (n), 11/08/2015, Supercoppa UEFA

Ronaldo: Debrecen 3-0 (c) 09/08/05, terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League; Sevilla 2-0 x 2 (n), 12/08/2014, Supercoppa UEFA