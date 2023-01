Italia - Spagna: i precedenti indimenticabili

Italia e Spagna rinnovano una delle più longeve rivalità calcistiche il 15 giugno a Enschede.

Le squadre si sono affrontate 12 volte nei tornei internazionali. L'Italia si è aggiudicata le prime sfide ma è stata eliminata ai rigori a EURO 2008 e travolta in finale a Kiev quattro anni dopo. Da allora però, gli azzurri si sono imposti 2-0 agli ottavi di EURO 2016 e nella semifinale di EURO 2020, vincendo ai tiri dal dischetto.

La UEFA Nations League scriverà un nuovo capitolo della loro rivalità: la sfida entrerà nel novero di quelle indimenticabili?

A Francoforte va in scena una grande battaglia tattica che vede protagonista un 19enne Paolo Maldini. Per 90 minuti, il terzino sinistro estromette Míchel dalla partita, aprendo la strada al gol decisivo nel secondo tempo.

Carlo Ancelotti indirizza un passaggio ad Alessandro Altobelli, che finta e permette a Gianluca Vialli di trafiggere Andoni Zubizarreta.

Quarti di finale di Coppa del Mondo 1994: Italia - Spagna 2-1



La rivalità fra le due nazioni tocca l'apice a Boston. L'Italia si porta in vantaggio con un tiro dalla distanza di Dino Baggio, ma la gara si scalda soprattutto nella ripresa. Mauro Tassotti stende Luis Enrique con una brutta gomitata, che non viene punita dall'arbitro ma che gli costerà successivamente otto giornate di squalifica.

José Luis Caminero porta il risultato sull'1-1, ma a 2' dal termine Roberto Baggio conclude una spettacolare azione personale trafiggendo Zubizarreta.

Spagna - Italia: tutti i rigori a EURO 2008

La Spagna non aveva mai battuto l'Italia a livello ufficiale prima di questa serata a Vienna. "Ho visto che i giocatori erano nervosi - ha dichiarato il Ct Luis Aragonés -. Ho ripetuto loro che erano più forti e che saremmo passati".

E così è: Iker Casillas para i rigori di Daniele De Rossi e Antonio Di Natale, lasciando a Cesc Fàbregas il compito di suggellare la vittoria. Dopo 74 anni, l'incantesimo è finalmente spezzato.

Dopo aver disputato un torneo senza particolari fiammate, la Spagna dimostra di essersi risparmiata per l'appuntamento più importante. David Silva apre le marcature di testa dopo uno scambio ipnotico di passaggi, poi Jordi Alba raddoppia.

L'Italia non si riprende più: nella ripresa, il subentrato Fernando Torres segna nella seconda finale europea consecutiva, quindi serve Juan Mata per suggellare una vittoria schiacciante.

Highlights UEFA EURO 2016: Italia - Spagna 2-0

Dopo aver perso nelle sfide dei due precedenti Campionati Europei, L'Italia affronta di nuovo la Spagna allo Stade de France e questa volta gli Azzurri riescono ad avere la meglio, mettendo fine agli otto anni di dominio in Europa delle Furie Rosse.

Giorgio Chiellini segna il gol del vantaggio da distanza ravvicinata al 33' e, nonostante un'ottima prestazione tra i pali della Spagna da parte di David de Gea, Graziano Pellè mette al sicuro la qualificazione al primo minuto di recupero.

Federico Chiesa apre le marcature al quarto d'ora della ripresa, raccogliendo un pallone vagante al limite dell'area e insaccando a giro sul secondo palo. Gli azzurri hanno anche la possibilità di raddoppiare, ma il subentrato Álvaro Morata pareggia dopo un veloce scambio con Dani Olmo.

La Spagna ha le migliori occasioni dei supplementari, ma non le concretizza e si arrende ai tiri dal dischetto. Unai Simón para il primo rigore di Manuel Locatelli, ma Olmo spara alto e Morata si fa ipnotizzare da Gianluigi Donnarumma.

I campioni d'Europa in carica dell'Italia iniziano bene la sfida ma al 17' vanno sotto grazie al gol di Ferran Torres su un assist perfetto di Mikel Oyarzabal. La striscia e record mondiale di 37 partite senza sconfitte è destinata a concludersi.

Leonardo Bonucci viene espulso per un doppio giallo e le cose si mettono addirittura peggio per gli Azzurri sul finire del primo tempo quando Oyarzabal trova nuovamente Ferran Torres che di testa batte Donnarumma. La Roja domina il secondo tempo ma all'83' subisce il gol del 2-1 con un tap-in di Federico Chiesa su cross di Lorenzo Pellegrini. Nonostante il forcing finale, la squadra di Roberto Mancini non riesce a ribaltare il risultato.

