La prima volta delle nazionali

Sono passati esattamente 150 anni dalla prima partita assoluta tra due nazionali, che vide sfidarsi Scozia e Inghilterra a Partick. Per festeggiare l'anniversario, UEFA.com ripercorre alcuni memorabili esordi delle nazionali europee.



30 novembre 1872: Scozia - Inghilterra 0-0

Il primo match internazionale ufficiale si è giocato nel rettangolo verde del West of Scotland Cricket Club davanti a 4.000 spettatori. La squadra inglese era già scesa in campo in cinque gare non ufficiali - tre vittorie e due pareggi -, ma non era riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro una Scozia composta esclusivamente da giocatori del Queen's Park FC. I padroni di casa avrebbero dovuto attendere altri due anni prima di battere per la prima volta i rivali.

12 ottobre 1902: Austria - Ungheria 5-0

La prima partita internazionale a cui non hanno partecipato squadre britanniche è coincisa con la nascita di un indimenticabile eroe austriaco: Jan Studnicka, autore di una meravigliosa tripletta dopo che Josef Taurer aveva aperto le marcature. Anche se le due squadre stavano rappresentando Vienna e Budapest, i due paesi considerano questo come l'autentico debutto internazionale, giocato al WAC-Plata, a due passi dal moderno Ernst-Happel-Stadion.

1 maggio 1904: Belgio - Francia 3-3

Il match tra Belgio e Francia è coinciso con il debutto di entrambi i paesi. Lo Stade du Vivier d'Oie ha ospitato 1.500 spettatori, che hanno assistito a un emozionante pareggio. Il trofeo Evence Copée, dal nome dell'aristocratico belga Belgian che aveva aiutato a organizzare l'evento insieme al giornalista francese e fondatore FIFA Robert Guérin, non è stato assegnato.

12 febbraio 1905: Francia - Svizzera 1-0

La Svizzera viene battuta all'esordio contro la Francia di fronte a 5.000 spettatori a Parigi. Gli elevtici vengono di nuovo sconfitti nella rivincita tre anni dopo, anche se Adolf Frenken dell'FC Winterthur aveva segnato il primo gol ufficiale. Il primo successo sarebbe arrivato un mese più tardi contro la Germania (vedi sotto).

30 aprile 1905: Belgio - Paesi Bassi 1-4

Dopo aver affrontato il Belgio in una gara non ufficiale nel 1901, i Paesi Bassi hanno disputato al Kiel Stadium di Anversa la prima partita ufficiale. La squadra del tecnico Cees van Hasselt è passata in vantaggio con Eddy de Neve, ma l'autogol di Ben Stom ha portato la sfida ai tempi supplementari. De Neve ha quindi realizzato altri tre gol, consegnando la Coupe Vanden Abeele agli Oranje.

I Paesi Bassi nel 1912

5 aprile 1908: Svizzera - Germania 5-3

La terza partita internazionale della Svizzera è coincisa con la prima in assoluto della Germania, con la squadra di casa selezionata da una commissione speciale che ha visionato i giocatori regione per regione. La squadra tedesca è passata in vantaggio dopo 6', ma non ha più rimontato dopo il 3-1 con cui ha chiuso all'intervallo. Gli ospiti avrebbero perso le loro successive tre gare internazionali ma avrebbero presto imposto il proprio dominio sui vicini.

12 luglio 1908: Svezia - Norvegia 11-3

La federcalcio norvegese (NFF) è nata nel 1902, ma la prima partita del paese scandinavo è stata giocata solo sei anni dopo, in seguito all'invito della Svezia. Nove calciatori norvegesi provenivano dal Mercantile FK, che aveva vinto la coppa nazionale nel 1907. Gli ospiti hanno aperto le marcature con Minotti Bøhn prima che salisse in cattedra la Svezia.

19 ottobre 1908: Danimarca - Francia 9-0

Il primo match ufficiale della Danimarca risale ai quarti di finale delle Olimpiadi a Londra, l'avversario era la squadra B della Francia - che presentava due squadre in quell'evento. La Danimarca ha avuto vita facile, portandosi in vantaggio 3-0 all'intervallo e rifilando altri sei gol nella ripresa. L'ala sinistra Vilhelm Wolfhagen ha segnato quattro gol mentre l'attaccante centrale Sophus Nielsen ha chiuso il punteggio sul 9-0 finale.

17 settembre 1992: Georgia - Azerbaigian 6-3

La prima amichevole ufficiale dell'Azerbaigian è stata contro la Georgia, nella piccola città di Gurjaani, non lontano dal confine dei paesi. Cinque giocatori diversi sono andati a segno per i padroni di casa, mentre Nazim Suleymanov ha siglato una doppietta per l'Azerbaigian.

13 ottobre 1993: ERJ Macedonia - Slovenia 4-1

I due nuovi stati indipendenti si sono affrontati a Kranj, nella prima gara ufficiale tra paesi dell'ex repubblica jugoslava. La formazione macedone schierava alcuni giocatori della generazione d'oro dell'FK Vardar del 1987, tra cui Darko Pancev, Cedomir Janevski e Dragan Kanatlarovski. Pancev, vincitore della Scarpa d'Oro nel 1990/91, ha regalato una prestazione superlativa allo Stanko Mlakar Stadium, ma Zoran Boskovski ha rubato la scena segnando il primo gol internzionale della Macedonia.

19 novembre 2013: Gibilterra - Slovacchia 0-0

Sei mesi dopo essere diventato a pieno titolo federazione affiliata UEFA, Gibilterra ha giocato la prima gara ufficiale all'Estadio do Algarve a Faro, in Portogallo. La Slovacchia ha dominato il match, creando numerose occasioni ma non riuscendo a 'bucare' la difesa di casa.