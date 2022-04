Numeri e statistiche Women's Under 17

Campioni

Torneo finale a otto squadre (ospitante)

2016/17: Germania (Repubblica Ceca)

2015/16: Germania (Bielorussia)

2014/15: Spagna (Islanda)

2013/14: Germania (Inghilterra)

Final four a Nyon

2012/13: Polonia

2011/12: Germania

2010/11: Spagna

2009/10: Spagna

2008/09: Germania

2007/08: Germania

Vittorie più ampie

Prima fase di qualificazione: Georgia – Italia 0-27, 2009/10

Fase elite di qualificazione: Germania – Russia 9-0, 2010/11

Fase finale del torneo: Bielorussia – Inghilterra 0-12, fase a gironi 2015/16

Gol realizzati in una singola partita

Prima fase di qualificazione: 8 – Vivianne Miedema (Olanda) - vs Kazakistan, 2012/13, Signe Bruun (Danimarca) - vs Kazakistan, 2014/15

Fase elite: 5 – Emilie Haavi (Norvegia) - vs ERJ Macedonia, 2008/09

Fase finale del torneo: 5 – Kyra Malinowski (Germania) - vs Spagna, finale 2008/09

Capocannoniere fasi finali

2016/17: Melissa Kössler (Germania) 3

2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 5

2014/15: Stefanie Sanders (Germania) 6

2013/14: Andrea Sanchez (Spagna), Jasmin Sehan (Germania) 4

2012/13: Nahikari García (Spagna) 2

2011/12: Pauline Bremer (Germania), Kadidiatou Diani (Francia) 2

20101/11: Annabel Jäger (Germania), Lena Magull (Germania) 4

2009/10: Paloma Lazaro, Raquel Pinel, Amanda Sampedro (Spagna); Megan Campbell (Repubblica d'Irlanda); Silvana Chojnowski, Melanie Leupolz, Lena Petermann (Germania) 1

2008/09: Kyra Malinowski (Germania) 8

2007/08: Dzsenifer Marozsán (Germania) 2

Capocannoniere stagionale

2016/17: Melvine Malard (Francia) 11

2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 14

2014/15: Sugne Bruun (Danimarca), Stefanie Sanders (Germania) 10

2013/14: Karolina Krivska (Repubblica ceca) 9

2012/13: Vivianne Miedema (Olanda) 18

2011/12: Marija Banušić (Svezia) 11

2010/11: Aldís Kara Lúdvíksdóttir (Islanda) 12

2009/10: Elin Rubensson (Svezia) 9

2008/09: Kyra Malinowski (Germania), Anaïs Ribeyra (Francia) 12

2007/08: Alex Popp (Germania) 11

Capocannoniere assoluto (fasi finali)

Kyra Malinowski (Germania) 8

Lorena Navarro (Spagna) 7

Stefanie Sanders (Germania) 6

Capocannoniere assoluto (comprese qualificazioni)

Vivianne Miedema (Olanda) 20

Claudia Pina (Spagna) 20

Georgia Stanway (Inghilterra) 18

Nicole Billa (Austria) 16

Signe Bruun (Danimarca) 16

Lorena Navarro (Spagna) 16

Romée Leuchter (Olanda) 15

Kyra Malinowski (Germania) 15

Alessia Russo (Inghilterra) 15

Elin Rubensson (Svezia) 15

Jasmin Sehan (Germania) 14

Record di pubblico

Fase di qualificazione/primo turno: Norvegia - Bulgaria, Stjordals 2007/08, 1.230

Fase elite/secondo turno: Belgio - Germania, Grossbardorf 2013/14, 4.300

Fase finale del torneo: Repubblica Ceca - Francia, Pilsen, 2016/17, 10.219

Partecipazioni alle fasi finali (massimo 13)

12 Germania*

10 Spagna

8 Francia*

7 Inghilterra

5 Olanda*, Norvegia*

4 Danimarca*

3 Italia, Repubblica d'Irlanda

2 Austria, Repubblica ceca, Finlandia*, Islanda, Polonia, Portogallo, Svizzera

1 Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina*, Bulgaria, Lituania, Scozia, Serbia, Svezia

*compreso 2021/22