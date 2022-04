Chi ha vinto il 'quadriplete'? E il triplete?

Forse il Liverpool preferisce non parlarne, ma quest'anno può addirittura vincere il "quadriplete".

I Reds hanno già vinto un trofeo in questa stagione, battendo il Chelsea in finale di Coppa di Lega il 27 febbraio (0-0, 11-10 dcr). Il 14 maggio affronteranno nuovamente i Blues in finale di FA Cup, mentre la battaglia con il Manchester City in Premier League si concluderà probabilmente sul filo di lana. L'ultima giornata di campionato è in programma il 22 maggio, sei giorni prima della finale di UEFA Champions League... sempre che ci arrivino.

Il Manchester United è l'unica squadra inglese che fino a oggi ha vinto Coppa dei Campioni, campionato e coppa nazionale nella stessa stagione, nel 1998/99. Il Liverpool ha sfiorato l'impresa nel 1976/77, quando ha vinto il campionato e la sua prima Coppa dei Campioni ma ha perso la finale di FA Cup contro (indovinate un po') il Manchester United. I Red Devils, però, non hanno vinto il quadriplete perché sono usciti ai quarti di Coppa di Lega.

Highlights finale 1967: il Celtic trionfa a Lisbona

Il Celtic – nel 1966/67 – è l'unica squadra che finora ha vinto Coppa dei Campioni, campionato, coppa nazionale e Coppa di Lega nella stessa stagione. La Coppa di Lega si disputa in meno paesi, tra cui Inghilterra, Portogallo e Francia (dove però non si gioca dal 2019/20).

Quali squadre hanno vinto il triplete?

1966/67: Celtic*

1971/72: Ajax

1987/88: PSV Eindhoven

1998/99: Manchester United

2008/09: Barcellona

2009/10: Inter

2012/13: Bayern Monaco

2014/15: Barcellona

2019/20: Bayern Monaco

* Ha vinto anche la Coppa di Lega