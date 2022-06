Albo d'oro Supercoppa UEFA

Ventiquattro squadre di 12 nazioni diverse hanno vinto la Supercoppa UEFA.

Il Chelsea è diventato l'undicesima squadra nella storia della Supercoppa UEFA a vincere il trofeo in più di un'occasione, aggiungendo il trionfo del 2021 contro il Villarreal a quello del 1998. Per l'Inghilterra si tratta della nona affermazione nella competizione, un successo che le permette di agganciare l'Italia, mentre in teste c'è sempre la Spagna (15).

Sei grandi gol in Supercoppa

Vittorie per club

5 AC Milan (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

5 Barcellona (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)

4 Liverpool (1977, 2001, 2005, 2019)

4 Real Madrid (2002, 2014, 2016, 2017)

3 Atlético de Madrid (2010, 2012, 2018)

2 Ajax (1973, 1975)

2 Anderlecht (1976, 1978)

2 Bayern (2013, 2020)

2 Chelsea (1998, 2021)

2 Juventus (1984, 1986)

2 Valencia (1980, 2004)

1 Aberdeen (1983)

1 Aston Villa (1982)

1 Dynamo Kyiv (1975)

1 Galatasaray (2000)

1 Lazio (1999)

1 Manchester United (1991)

1 Mechelen (1988)

1 Nottingham Forest (1979)

1 Parma (1993)

1 Porto (1987)

1 Siviglia (2006)

1 Steaua București (1986)

1 Zenit (2008)

Più presenze per club

Il Bayern e le altre vincitrici della Supercoppa ai supplementari

9 Barcellona

8 Real Madrid*

7 AC Milan

6 Liverpool

6 Siviglia

5 Bayern

5 Chelsea

4 Manchester United

4 Porto

Vittorie per nazione

15 Spagna (Barcellona 5, Real Madrid 4, Atlético de Madrid 3, Valencia 2, Siviglia 1)

9 Italia (AC Milan 5, Juventus 2, Lazio 1, Parma 1)

9 Inghilterra (Liverpool 4, Chelsea 2, Aston Villa 1, Manchester United 1, Nottingham Forest 1)

3 Belgio (Anderlecht 2, Mechelen 1)

2 Germania (Bayern 2)

2 Olanda (Ajax 2)

1 Portogallo (Porto 1)

1 Romania (Steaua București 1)

1 Russia (Zenit 1)

1 Scozia (Aberdeen 1)

1 Turchia (Galatasaray 1)

1 Ucraina (Dynamo Kyiv 1)

Presenze per nazione

30 Spagna*

19 Inghilterra

13 Italia

10 Germania*

5 Paesi Bassi

La vittoria del Chelsea nel 1998 contro il Real Madrid

Vincitrici diverse per nazione

5 Spagna

5 Inghilterra

4 Italia

2 Belgio

Calciatori con più titoli

4 Dani Alves (Siviglia/Barcellona)

4 Paolo Maldini (AC Milan)

*incluso 2022