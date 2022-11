Chi ha vinto Champions League e Mondiale lo stesso anno?

Nove dei 13 giocatori del Real Madrid impegnati in Coppa del Mondo FIFA 2022 hanno la possibilità di entrare in un club esclusivo.

Solo nove giocatori hanno alzato la Coppa dei Campioni e la Coppa del Mondo FIFA nello stesso anno. Dopo aver vinto il primo dei due titoli allo Stade de France a maggio, calciatori come Karim Benzema e Luka Modrić sognano la doppietta.

Vincitori della Champions League 2022 che potrebbero alzare la Coppa del Mondo*

Belgio: Thibaut Courtois

Brasile: Casemiro, Éder Militão, Rodrygo, Vinícius Júnior

Croazia: Luka Modrić

Francia: Karim Benzema, Eduardo Camavinga

Spagna: Dani Carvajal

Uruguay: Federico Valverde

*I giocatori devono disputare (anche in parte) la finale dei due tornei.

Highlights finale 2022: Liverpool - Real Madrid 0-1

Quali giocatori hanno vinto la Coppa dei Campioni e la Coppa del Mondo lo stesso anno?

Un ristretto gruppo di nove giocatori ha vinto la Coppa dei Campioni e la Coppa del Mondo lo stesso anno. Sei di loro ci sono riusciti insieme: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Uli Hoeness hanno regalato al Bayern la prima Coppa dei Campioni a maggio 1974, mentre sette settimane dopo hanno battuto l'Olanda nella finale mondiale a Monaco.

Gli altri tre giocatori hanno vinto il Mondiale dopo la UEFA Champions League con il Real Madrid: Christian Karembeu nel 1998, Roberto Carlos nel 2002 e Raphaël Varane nel 2018.

Sami Khedira è quasi entrato in questo club nel 2014, ma un infortunio nel riscaldamento gli ha impedito di giocare la vittoriosa finale di Coppa del Mondo contro l'Argentina. Meno due mesi prima aveva trionfato in Champions League.

Doppiette Coppa dei Campioni/Mondiali

1974: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness (Bayern e Germania Ovest)

1998: Christian Karembeu (Real Madrid e Francia)

2002: Roberto Carlos (Real Madrid e Brasile)

2018: Raphaël Varane (Real Madrid e Francia)

Quali giocatori hanno vinto la Coppa dei Campioni ed EURO lo stesso anno?

Dieci giocatori hanno vinto la Coppa dei Campioni e il Campionato Europeo lo stesso anno. Il grande Luis Suárez è stato il primo, conquistando il primo titolo continentale a livello di club con l'Inter e poi con la nazionale spagnola nel 1964.

I giocatori successivi a compiere l'impresa sono stati Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle e Gerald Vanenburg. I quattro esponenti del PSV hanno battuto il Benfica ai rigori nella finale di Coppa dei Campioni 1988, poi hanno trionfato all'Europeo in Germania Ovest (Wim Kieft, sempre del PSV, è rimasto in panchina).

Fernando Torres e Juan Mata hanno vissuto un'estate memorabile nel 2012, trionfando in Champions League con il Chelsea e segnando nella finale di EURO contro l'Italia. Quattro anni dopo, Cristiano Ronaldo e Pepe hanno fatto altrettanto con il Real Madrid e il Portogallo. Jorginho è l'unico giocatore ad aver vinto EURO/Coppa del Mondo e Coppa dei Campioni in un anno dispari perché EURO 2020 era stato rinviato di 12 mesi per la pandemia di COVID-19.

Doppietta Coppa dei Campioni/EURO

1964: Luis Suarez (Inter e Spagna)

1988: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg (PSV Eindhoven e Olanda)

2012: Fernando Torres, Juan Mata (Chelsea e Spagna)

2016: Cristiano Ronaldo, Pepe (Real Madrid e Portogallo)

2020*: Jorginho (Chelsea e Italia)