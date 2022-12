Immagina il calcio europeo senza Messi e Ronaldo

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno dominato le classifiche cannonieri di UEFA Champions League e dei premi individuali per gran parte degli anni 2000, ma quali altri giocatori sarebbero stati ai vertici se non fossero mai esistiti?

Attuale: Ronaldo (140)

Come sarebbe: Robert Lewandowski (91)

Lewandowski ha segnato 91 gol in Champions League

Attualmente terzo in classifica, Robert Lewandowski sarebbe stato il più grande calciatore della sua epoca se non fosse stato per Messi e Ronaldo. Anche Karim Benzema, quarto, avrebbe qualche gol in più degli 86 attuali, perché al Real Madrid ha giocato spesso al servizio di CR7.

Capocannoniere assoluto nelle competizioni UEFA per club

Attuale: Ronaldo (145)

Come sarebbe: Robert Lewandowski (98)

A Lewandowski mancano solo due gol per diventare il terzo giocatore a raggiungere quota 100 nelle competizioni UEFA per club. Senza Messi e Ronaldo sarebbe stato il primo.

Sei grandi gol di Neymar

Messi e Ronaldo sono stati capocannonieri da soli o in condivisione in 12 stagioni consecutive. L'unico giocatore capace di inserirsi tra loro è stato Neymar nel 2014/15 che ha terminato a pari gol con Messi e Ronaldo. Il portoghese è arrivato primo da solo o ex equo per sette volte (un record), ma ecco come sarebbe la classifica senza di lui o Messi:

2007/08: Torres, Drogba, Gerrard (6 gol)

2008/09: Gerrard, Klose (7)

2009/10: Olić (7)

2010/11: Gómez, Eto'o (8)

2011/12: Gómez (12)

2012/13: Lewandowski (10)

2013/14: Ibrahimović (10)

2014/15: Neymar (10)

2015/16: Lewandowski (9)

2016/17: Cavani, Lewandowski (8)

2017/18: Firmino, Mané, Salah (10)

2018/19: Lewandowski (8)

Numero di titoli di capocannoniere in Champions League

Attuale: Ronaldo (7)

Come sarebbe: Lewandowski (5)

Lewandowski è stato capocannoniere per la prima volta nella stagione 2019/20 con 15 gol, ma senza Messi e Ronaldo sarebbe stata la sua quinta volta.

Guarda tutti i gol di Karim Benzema in Champions League

Maggior numero di gol in una singola edizione di Champions League

Attuale: Ronaldo – 2013/14 (17)

Come sarebbe: Lewandowski – 2019/20 (15), Benzema – 2021/22 (15)

Maggior numero di Palloni d'Oro

Attuale: Messi (7)

Come sarebbe: Platini, Cruyff, Van Basten (3)

Dal 2008 al 2017, il Pallone d'Oro è stato sempre vinto da Messi e Ronaldo (cinque edizioni ciascuno), ma Messi ha preso il comando della classifica assoluta ricevendo nuovamente il premio nel 2019 e nel 2021.

Senza di loro, Xavi Hernández, Andrés Iniesta e Neymar avrebbero vinto due premi ciascuno, con un premio per Fernando Torres, Franck Ribéry, Manuel Neuer, Antoine Griezmann, Virgil van Dijk e Lewandowski: dunque, nessun giocatore avrebbe insidiato le triplette di Michel Platini, Johan Cruyff e Marco van Basten.

Maggior numero di gol nella fase a gironi di Champions League

Attuale: Messi (78)

Come sarebbe: Lewandowski (61)

Robert Lewandowski: tutti i gol in Champions League

Maggior numero di triplette in Champions League

Attuale: Messi, Ronaldo (8)

Come sarebbe: Lewandowski (6)

Attuale: Ronaldo (118)

Come sarebbe: Ferenc Puskás (84)

Ronaldo ha battuto il record di Puskás durante la Coppa del Mondo FIFA 2018. Lewandowski è il successivo giocatore in attività con 78 gol. Messi ha segnato 96 gol con l'Argentina, che ovviamente non è una nazione europea.