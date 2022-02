I dieci più grandi bomber stranieri in Serie A

Sono tanti i grandi calciatori stranieri che nel corso dei decenni sono stati protagonisti in Serie A: da Diego Armando Maradona a Ronaldo, passando per Michel Platini, Marco Van Basten, Kakà, Zinédine Zidane, Karl-Heinz Rummenigge e Ronaldinho.

Tutti (ad eccezione del Pibe de Oro) hanno vinto il Pallone d'Oro e tutti hanno lasciato un segno indelebile nel campionato italiano attraverso le loro giocate e i loro gol. Le statistiche, tuttavia, mettono in evidenza un dato forse inaspettato.

Nessuno dei grandi campioni sopra elencati, infatti, figura tra i dieci migliori marcatori stranieri di tutti i tempi nel campionato italiano. Qui sotto trovate la lista dei migliori bomber che hanno calcato i campi della Serie A dall'introduzione del girone unico, ovvero dalla stagione 1929/30 ad oggi.

Tra i migliori marcatori stranieri in Serie A, l'unico ancora in attività è Zlatan Ibrahimović, che occupa il quinto posto in classifica.

I DIECI MIGLIORI MARCATORI STRANIERI DI SEMPRE IN SERIE A

Zlatan Ibrahimović è quinto tra i migliori bomber stranieri in Serie A

1. Gunnar Nordahl (SWE): 225 gol

• Milan 210, Roma 15

2. José Altafini* (BRA/ITA): 216 gol

• Milan 120, Napoli 71, Juventus 25

3. Kurt Hamrin (SWE): 190 gol

• Juventus 8, Padova 20, Fiorentina 150, Milan 9, Napoli 3

4. Gabriel Batistuta (ARG): 184 gol

• Fiorentina 152, Roma 30, Inter 2

5. Zlatan Ibrahimović (SWE): 155 gol

• Juventus 23, Inter 57, Milan 75



5. Luís Vinício (BRA): 155 gol

• Napoli 69, Bologna 17, Vicenza 68, Inter 1

Gabriel Batistuta ha firmato 184 gol in Serie A ©Getty Images

7. István Nyers (HUN): 153 gol

• Inter 133, Roma 20

7. Hernán Crespo (ARG): 153 gol

• Parma 72, Lazio 39, Inter 27, Milan 10, Genoa 5

9. Omar Sívori* (ARG/ITA): 147 gol

• Juventus 135, Napoli 12

10. John Hansen (DEN): 139 gol

• Juventus 124, Lazio 15

*In possesso della nazionalità italiana dal 1961