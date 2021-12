Tutti i record di Lionel Messi

Sette volte vincitore del Pallone d'Oro, Lionel Messi ha ricevuto il premio dell'edizione 2021 lunedì sera a Parigi, dove l'argentino continua a collezionare record.

Uno dei due soli giocatori ad aver segnato più di 100 gol nelle competizioni UEFA per club, Lionel Messi si è trasferito in Francia dopo aver chiuso in estate la sua avventura al Barcellona, durata lo spazio di due decadi. La sua fame di record e primati, tuttavia, non si è placata.

Lionel Messi sul suo settimo Pallone d'Oro "E' incredibile vincerlo per la settima volta. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici e tutti coloro che mi seguono e fanno il tifo per me, perché senza il loro supporto non ce l'avrei fatta".

Record a livello di club

Record di gol nella fase a gironi di UEFA Champions League: 74 (71 con il Barcellona)

Record di gol gli ottavi di UEFA Champions League: 28

Maggior numero di gol in UEFA Champions League con un solo club: 120 (Barcellona)

Maggior numero di gol nelle competizioni UEFA con un solo club: 123 (Barcellona)

Record di Palloni d'Oro : 7

Record di gol in Liga: 474

Record di gol in una sola stagione di Liga: 50 (2011/12)

Record di gol in un anno solare: 79 nel 2012 (91 contando anche quelli con l'Argentina)

Record di triplette in Liga: 36

Record di titoli vinti in Liga da un giocatore straniero: 10

Record di Scarpe d'Oro ESM: 6

Record di titoli a livello di club: 35

Tutti i gol di Messi in Champions League nel 2021

Messi è secondo dietro Cristiano Ronaldo per numero di gol nelle competizioni UEFA (126 contro i 143 del portoghese) e in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni (123 contro i 140 di Ronaldo).

Record con la nazionale