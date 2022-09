Lionel Messi compie: quali record detiene?

Lionel Messi ha spento 35 candeline quest'anno ma la sua classe rimane inalterata nonostante gli anni. Ecco la sua impressionante collezione di record.

Uno dei due soli giocatori ad aver segnato più di 100 gol nelle competizioni UEFA per club, Lionel Messi si è trasferito in Francia dopo aver chiuso nella scorsa estate la sua avventura al Barcellona, durata lo spazio di due decadi. La sua fame di record e primati, tuttavia, non si è placata.

Record a livello di club

Guarda i 123 gol di Lionel Messi in Champions League

Record di gol nella fase a gironi di UEFA Champions League: 74 (71 con il Barcellona)

Record di gol gli ottavi di UEFA Champions League: 28

Maggior numero di gol in UEFA Champions League con un solo club: 120 (Barcellona)

Maggior numero di gol nelle competizioni UEFA con un solo club: 123 (Barcellona)

Record di Palloni d'Oro : 7

Record di gol in Liga: 474

Record di gol in una sola stagione di Liga: 50 (2011/12)

Record di gol in un anno solare: 79 nel 2012 (91 contando anche quelli con l'Argentina)

Record di triplette in Liga: 36

Record di titoli vinti in Liga da un giocatore straniero: 10

Record di Scarpe d'Oro ESM: 6

Messi è secondo dietro Cristiano Ronaldo per numero di gol nelle competizioni UEFA (128 contro i 143 del portoghese) e in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni (125 contro i 141 di Ronaldo). Ronaldo ha due anni in più di Messi.

Record con la nazionale