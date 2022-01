Ronaldo e Messi davanti a tutti: i record degli ottavi di Champions League

UEFA.com vi illustra numeri e statistiche degli ottavi di finale di UEFA Champions League.



Giocatori

Più presenze

Tutti i gol di Ronaldo agli ottavi

34 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

32 Lionel Messi (Barcelona)

27 Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

25 Andrés Iniesta (Barcelona)

25 Sergio Ramos (Real Madrid)

24 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)23 Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain)

23 Sergio Busquets (Barcelona

23 Zlatan Ibrahimović (Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain)

23 Pepe (Porto, Real Madrid, Beşiktaş)

23 Arjen Robben (Chelsea, Real Madrid, Bayern



Più gol

Tutti i gol di Messi agli ottavi

29 Lionel Messi (Barcellona)

25 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

14 Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München)

12 Thomas Müller (Bayern München)

11 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

Più gol in una partita

5 Lionel Messi (Barcellona vs Bayer Leverkusen, 07/03/12)

4 Mario Gomez (Bayern München vs Basel, 13/03/12)

4 Josip Iličić (Atalanta vs Valencia, 10/03/20)

3 Sylvain Wiltord (Lyon vs Bremen, 08/03/05)

3 Adriano (Inter vs Porto, 15/03/05)

3 Nicklas Bendtner (Arsenal vs Porto, 09/03/10)

3 Robin van Persie (Man. United vs Olympiacos, 19/03/14)

3 Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund vs Benfica, 08/03/17)

3 Sadio Mané (Liverpool vs Porto, 14/02/18)

3 Cristiano Ronaldo (Juventus vs Atlético de Madrid, 12/03/19)

3 Kylian Mbappé (Paris vs Barcelona, 16/02/21)

(la squadra del giocatore è elencata per prima anche se in trasferta)

Più gol nel doppio confronto

L'esultanza di Lionel Messi per uno dei suoi sei gol segnati al Leverkusen nel 2012 ©AFP/Getty Images

6 Lionel Messi (Barcelona vs Leverkusen, 2011/12)

5 Josip Iličić (Atalanta vs Valencia, 2019/20)

4 Erling Haaland (Dortmund vs Sevilla, 2020/21)

4 Mario Gomez (Bayern vs Basel, 2011/12)

4 Kylian Mbappé (Paris vs Barcelona, 2020/21)

4 Cristiano Ronaldo (Real Madrid vs Schalke, 2013/14)

4 Wayne Rooney (Manchester United vs AC Milan, 2009/10)

4 Sylvain Wiltord (Lyon vs Bremen, 2004/05)

Squadre

Più partecipazioni (incl. 2020/21, max 18)

18 Real Madrid

17 Barcellona

17 Bayern München

15 Chelsea

14 Arsenal

12 Juventus

12 Porto

11 Manchester United

11 Lyon

10 AC Milan

Più partecipazioni per campionato (incl. 2020/21)

Guarda tutti i gol di Lewandowski agli ottavi

62 Inghilterra

58 Spagna

44 Italia

43 Germania

28 Francia



Maggior numero di club diversi rappresentati (compreso 2020/21)

10 Spagna

9 Germania

7 Inghilterra

7 Italia

6 Francia

Più vittorie complessive



14 Barcellona

13 Bayern München

10 Real Madrid

9 Chelsea

7 Juventus

7 Manchester United

7 Liverpool

6 Paris Saint-Germain

5 Arsenal

5 AC Milan

5 Atlético Madrid

5 Manchester City

5 Lyon



Più sconfitte complessive (andata/ritorno)

L'Arsenal ha perso otto ottavi di finale (un record) ©Getty Images

9 Arsenal

8 Porto

8 Real Madrid

6 Chelsea

6 Juventus

6 Lyon

5 AC Milan

5 Bayern München

5 Manchester United

4 Bayer Leverkusen

4 Inter

4 Sevilla

Più vittorie (partita singola)

21 Barcelona

19 Bayern

18 Real Madrid

12 Juventus

11 Arsenal

11 Liverpool

10 Chelsea

9 Lyon

9 Manchester City

9 Manchester United

9 Paris Saint-Germain

Più sconfitte (partite singole)

13 Arsenal

12 Real Madrid

10 Chelsea

10 Porto

9 Bayern

9 Juventus

8 AC Milan

8 Leverkusen

7 Dortmund

7 Lyon

7 Manchester United

7 Roma

7 Schalke

Più gol segnati

Il Bayern ha una media di 2,5 gol a partita negli ottavi di finale ©Getty Images

87 Bayern

75 Barcelona

60 Real Madrid

38 Juventus

38 Chelsea

34 Arsenal

34 Paris Saint-Germain

34 Manchester City

30 Liverpool

28 Lyon

26 Manchester United

Più gol subiti

44 Real Madrid

42 Arsenal

39 Barcellona

38 Bayern München

37 Chelsea

33 Porto

31 Schalke

Vittorie più larghe (partita singola)



7-0 Bayern vs Basel (13/03/12)

7-0 Bayern vs Shakhtar (11/03/15)

7-0 Manchester City vs Schalke (12/03/19)

7-1 Bayern vs Sporting CP (10/03/09)

7-1 Barcelona vs Leverkusen (07/03/12)

Vittorie più larghe (complessive)

Il Bayern ha battuto 12-1 complessivamente lo Sporting nel 2009 ©AFP/Getty Images

12-1 Bayern vs Sporting CP (5-0, 7-1) 2008/09

10-2 Lyon vs Bremen (3-0, 7-2) 2004/05

10-2 Barcelona vs Leverkusen (3-1, 7-1) 2011/12

10-2 Bayern vs Arsenal (5-1, 5-1) 2016/17

10-2 Manchester City vs Schalke (3-2, 7-0) 2018/19

Più gol in un doppio confronto

13 Bayern München - Sporting CP 12-1 (2008/09)

12 Lyon - Werder Bremen - (2004/05)

12 Barcellona - Bayer Leverkusen 10-2 (2011/12)

12 Bayern München - Arsenal 10-2 (2016/17)

12 Monaco - Manchester City 6-6 (2016/17)

12 Manchester City 10-2 Schalke (2018/19)

12 Atalanta 8-4 Valencia (2019/20)

Altre statistiche

Più grandi rimonte dopo l'andata

0-4 Barcellona 6-1 Paris Saint-Germain (c, 2016/17)

Cartellini rossi più veloci

Kucher: protagonista dell'espulsione più veloce della competizione ©Getty Images



3:59 Olexandr Kucher (Shakhtar v Bayern) 11/03/2015

Sfide decise ai supplementari

Juventus 0-1/2-0 Real Madrid (2-1 comp) 2004/05

AC Milan 0-0/1-0 Celtic (1-0 comp) 2006/07

Chelsea 1-3/4-1 Napoli (5-4 comp) 2011/12

Paris Saint-Germain 1-1/2-2 Chelsea (3-3 comp, gol in trasferta) 2014/15

Bayern 2-2/4-2 Juventus (6-4 comp) 2015/16

Porto 1-2/3-1 Roma (4-3 comp) 2018/19

Atlético 1-0/3-2 Liverpool (4-2 comp) 2019/20

Juventus 1-2/3-2 Siviglia (4-4 comp, gol in trasferta) 2020/21





Sfide decise ai rigori

Fenerbahçe 3-2 Siviglia (5-5 comp) 2007/08

Schalke 4-1 Porto (1-1 comp) 2007/08

Arsenal 7-6 Roma (1-1 comp) 2008/09

APOEL 4-3 Lyon (1-1 comp) 2011/12

Atlético Madrid 3-2 Bayer Leverkusen (1-1 comp) 2014/15

Atlético Madrid 8-7 PSV Eindhoven (0-0 comp) 2015/16