Quarti di finale di Champions League, le grandi sfide

La UEFA Champions League 2022/23 è la 29esima edizione in cui si disputano i quarti di finale. UEFA.com seleziona alcune delle sfide più memorabili degli ultimi anni a questo turno (tutti i risultati indicati sono complessivi).

Maggior numero di presenze ai quarti di finale per club (fino al 2021/22) 20 Bayern München

18 Barcelona

18 Real Madrid

14 Manchester United

1997/98 FC Bayern München - Borussia Dortmund 0-1

Il primo confronto tra due squadre del medesimo paese in UEFA Champions League si rivela una sfida molto tirata: pareggio senza reti all'andata a Monaco e stesso punteggio dopo 90 minuti al ritorno al BVB Stadion Dortmund. Al 19' dei tempi supplementari, Stéphane Chapuisat batte di sinistro, al volo, Oliver Kahn qualificando i campioni in carica alle semifinali.

1999/2000 Chelsea FC - FC Barcelona 4-6



Strada in salita per il Barcellona dopo il 3-1 incassato all'andata a Stamford Bridge, malgrado il gol di Luís Figo nella ripresa avesse dato una piccola speranza in vista del ritorno. Rivaldo e Figo vanno a segno nei primi 45' al Camp Nou ribaltando le sorti della sfida. La rete di Tore André Flo, la terza tra andata e ritorno, sposta l'ago della bilancia dalla parte degli ospiti, ma il gol di Dani García all'83' allunga la sfida ai supplementari. Un rigore di Rivaldo e una rete di Patrick Kluivert al minuto 104 fissano il punteggio sul 5-1 e regalano la qualificazione ai blaugrana.

2002/03 Real Madrid CF - Manchester United FC 6-5

Ronaldo racconta la tripletta all'Old Trafford

Forte del 3-1 dell'andata al Santiago Bernabéu, Ronaldo amplia il vantaggio del Real Madrid in avvio a Old Trafford. Il brasiliano firma il 2-1 al 5' della ripresa dopo il pareggio di Ruud van Nistelrooy e completa la tripletta prima dell'ora di gioco, lasciando il campo tra gli applausi del pubblico di casa. I padroni di casa si consolano vincendo la partita con il contributo decisivo di David Beckham, prossimo a trasferirsi al Real Madrid, subentrato nel finale e autore di una doppietta.

2003/04 Real Madrid CF - AS Monaco FC 5-5 (Monaco qualificato per i gol in trasferta)

Il gol di Fernando Morientes, in prestito dal Real Madrid, nelle battute finali della gara d'andata sembrava soltanto una magra consolazione per il Monaco, sconfitto 4-2 in Spagna e sotto di un gol al ritorno allo Stade Louis II, trafitto da un gol di Raúl González al 36'. Ludovic Giuly pareggia nel recupero del primo tempo. Morientes firma il 2-1 al 3' della ripresa e la rimonta è completata dal secondo gol di Giuly al 66'. "E' la dimostrazione che nel calcio tutto può succedere se uno ci crede davvero”, dichiara il tecnico del Monaco Didier Deschamps.

2003/04 AC Milan - RC Deportivo La Coruña 4-5

Guarda la rimonta del Deportivo da un 4-1

Il Milan sembra avviato a disputare un'altra semifinale dopo il 4-1 dell'andata a San Siro, sebbene abbia di fronte un avversario, il Depor, che aveva già dimostrato di essere uno specialista in rimonte passando da 0-3 a 4-3 tre anni prima contro il Paris Saint-Germain FC nella seconda fase a gironi. Walter Pandiani accende la sfida al Riazor sbloccando il risultato dopo 5 minuti. Juan Carlos raddoppia mezz'ora più tardi. Il Depor completa la rimonta prima dell'intervallo con la rete di Albert Luque. Un tiro deviato di Fran a un quarto d'ora dal termine suggella la più grande rimonta nella storia della UEFA Champions League.

2008/09 Liverpool FC - Chelsea FC 5-7

L'una contro l'altro per la quinta stagione consecutiva, il Chelsea si impone 3-1 all'andata a Liverpool grazie a una doppietta di Branislav Ivanović e sembra ipotecare l'accesso in semifinale. Tuttavia, le reti nella prima mezz'ora di Fábio Aurélio e Xabi Alonso a Stamford Bridge riaprono il discorso qualificazione. Didier Drogba e Alex rasserenano gli animi del Chelsea, e il gol di Frank Lampard al 76' costringe il Liverpool a segnare tre gol per andare avanti. Incredibilmente, Lucas (81') e Dirk Kuyt (83') accendono il finale, prima del gol di Lampard all'89' che mette fine al confronto.

Liverpool - Chelsea: momenti classici

2009/10 FC Bayern München - Manchester United FC 4-4 (Bayern qualificato per i gol in trasferta)

Grazie alle reti di Franck Ribéry e Ivica Olić nel finale il Bayern riesce a rimontare la rete di Rooney al 2' nella gara d'andata alla Fußball Arena München. Al ritorno, lo United impiega sette minuti per rovesciare la situazione andando a segno con Darron Gibson e Nani. Il secondo gol di Nani al 41' mette alle corde il Bayern, che trova comunque la forza per reagire. Olić accorcia le distanze due minuti più tardi e un gran tiro di Arjen Robben al 74' qualifica i bavaresi in virtù della regola dei gol segnati in trasferta.

La squadra francese sembra finalmente matura dopo un 3-1 all'andata con un gol di Javier Pastore nel recupero, ma una rete nel finale al ritorno si rivela ancor più decisiva. André Schürrle porta i Blues a un gol dalla qualificazione, ma il momento clou arriva a 3' dalla fine quando il tiro di César Azpilicueta viene deviato per Demba Ba, che segna e manda in visibilio Stamford Bridge.

Il Bayern travolge il Porto

Il Bayern tiene a malapena la testa fuori dall'acqua in Portogallo, subendo due gol di Ricardo Quaresma nei primi dieci minuti e perdendo 3-1. Al ritorno, però, la squadra di Pep Guardiola segna cinque gol nel primo tempo, di cui due con Robert Lewandowski, mentre Xavi Alonso aggiunge la ciliegina sulla torta nel finale.

Guarda la doppietta di Griezmann contro il Barcellona

Una sfida fra tre grandi attaccanti. Fernando Torres segna per primo per gli ospiti al Camp Nou, ma poi viene espulso prima dell'intervallo e Luis Suárez ne approfitta con una doppietta nella ripresa, portando l'undici di Luis Enrique sul 2-1. Con Torres squalificato, tutte le speranze dell'Atléti sono affidate ad Antoine Griezmann, che non delude: dopo un gol di testa, l'attaccante francese trasforma un rigore all'88' ed elimina i campioni in carica.

La vittoria della Roma ai quarti contro il Barcellona

Dopo una sconfitta per 4-1 all'andata, la Roma ha poche speranze nonostante il gol di Edin Džeko. Al ritorno, però, Džeko apre le marcature in avvio e Daniele De Rossi raddoppia su rigore. A segnare il gol decisivo all'82' è Kostas Manolas, che qualifica l'undici di Eusebio Di Francesco.

Highlights: Man. City - Tottenham 4-3

Dopo un solo gol di Heung-Min Son all'andata, si prevede una gara di ritorno con poche emozioni, ma così non è. Nei primi 21 minuti si vedono ben cinque gol (doppiette di Raheem Sterling e Son) e le squadre si alternano al comando due volte. Sergio Agüero segna il 4-2, ma Fernando Llorente accorcia e qualifica provvisoriamente gli Spurs: la certezza del passaggio del turno arriva quando un gol in extremis di Sterling viene annullato per fuorigioco.

Highlights: Barcelona - Bayern 2-8

Per la pandemia di COVID-19, gli ottavi di finale si giocano in gara unica in campo neutro all'Estádio do SL Benfica e producono uno dei risultati più sorprendenti nella storia della competizione. La partita inizia con un gol per parte ma poi vira decisamente a favore del Bayern, a segno con Ivan Perišić, Serge Gnabry e Thomas Müller in dieci minuti nel primo tempo. Altre tre reti negli ultimi otto minuti, di cui due di Philippe Coutinho contro la squadra che lo aveva dato in prestito, rigirano il coltello nella piaga.

Highlights: Real Madrid - Chelsea 2-3

Dopo una straordinaria rimonta contro il Paris agli ottavi, il Real non sembra aver bisogno di un'altra impresa perché all'andata dei quarti vince 3-1 Stamford Bridge con tripletta di Karim Benzema in 26'. Al ritorno, però, la squadra di Carlo Ancelotti subisce tre gol e si salva solo con una rete nel finale di Rodrygo, andando ai supplementari. La differenza dopo il 90' la fa come al solito l'implacabile Benzema.