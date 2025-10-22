Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027: sorteggio fase a leghe
mercoledì 22 ottobre 2025
Il sorteggio del 4 novembre definirà i gironi delle tre leghe.
Il sorteggio della fase a leghe delle qualificazioni europee femminili si terrà martedì 4 novembre. La procedura del sorteggio sarà comunicata prima della cerimonia.
Il sorteggio stabilirà i gironi delle tre leghe che si giocheranno tra febbraio e giugno 2026. I gironi decreteranno anche le quattro qualificate appartenenti UEFA alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 in Brasile, e determineranno anche le 32 squadre che accederanno agli spareggi in programma tra ottobre e dicembre 2026, che assegneranno altri sette posti alla fase finale più un posto negli spareggi interconfederali. In palio ci saranno anche le promozioni e le retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League.
La fase a leghe delle Qualificazioni Europee si gioca con lo stesso format della UEFA Women's Nations League, con le squadre divise in tre leghe: Lega A con 16 squadre, Lega B con 16 squadre e Lega C con 20 squadre. La composizione delle leghe sarà definitiva al termine degli spareggi promozione/retrocessione della UEFA Women's Nations League che si giocheranno venerdì 24 e martedì 28 ottobre.
Qualificazioni europee alla Coppa del Mondo femminile 2027
Posti riservati alle nazioni UEFA nella fase finale: 11
Posti riservati alle nazioni UEFA negli spareggi interconfederali: 1
Qualificate dirette dalla fase a leghe delle Qualificazioni Europee femminili: 4 (le vincitrici dei gironi della Lega A)
Vincitrici degli spareggi delle Qualificazioni Europee femminili: 8 (7 qualificate dirette, 1 squadra agli spareggi interconfederali)
Slot per confederazione
AFC: 6
CAF: 4
CONCACAF: 4
CONMEBOL: 3 (compresi i padroni di casa del Brasile)
OFC: 1
UEFA: 11
Spareggi interconfederali: 3
Slot negli spareggi interconfederali per confederazione
AFC: 2
CAF: 2
CONCACAF: 2
CONMEBOL: 3
OFC: 1
UEFA: 1
Entrambe le partecipanti della CONCACAF, la migliore classificata della CONMEBOL e la partecipante della UEFA accederanno alla seconda delle due fasi.
Chi è in quale lega in questo momento?
Lega A
Vincitrici gironi Lega A
Francia
Germania
Spagna
Svezia
Seconde Lega A
Paesi Bassi
Inghilterra
Italia
Norvegia
Promosse dalla Lega B (vincitrici gironi)
Polonia
Slovenia
Serbia
Ucraina
Lega A o Lega B: spareggi
Terzo posto Lega A
Irlanda del Nord - Islanda
Finlandia - Danimarca
Repubblica d'Irlanda - Belgio
Cechia - AustriaLe seconde della Lega B giocano in casa contro le terze della Lega A nelle gare d'andata
Lega B
Retrocesse dalla Lega A (quarte)
Portogallo
Galles
Svizzera
Scozia
Promosse dalla Lega C (vincitrici gironi)
Slovacchia
Israele
Lussemburgo
Malta
Montenegro
Lettonia
Lega B o Lega C: spareggi
Cipro - Albania
Kosovo - Turchia
Le due migliori seconde della Lega C in casa all'andata contro le due migliori terze della Lega A
Lega C
Retrocesse dalla Lega B (quarto posto e due terze col ranking più basso)
Bosnia-Erzegovina*
Ungheria*
Romania
Bielorussia
Croazia
Grecia
*Terza e quarta migliore terza
Seconde Lega C (oltre alle due migliori seconde classificate)
Azerbaigian
Isole Faroe
Kazakistan
Estonia
Terzo e quarto posto Lega C
Lituania
Armenia
Bulgaria
Moldova
Macedonia del Nord
Georgia
Andorra
Liechtenstein
Gibilterra
Calendario Coppa del Mondo femminile 2027
Sorteggio fase a leghe di qualificazione: 4 novembre 2025
Giornate 1-2 della fase a leghe di qualificazione: 26 febbraio-7 marzo 2026
Giornate 3-4 della fase a leghe di qualificazione: 9–18 aprile 2026
Giornate 5-6 della fase a leghe di qualificazione: 3–9 giugno 2026
Sorteggio turno 1 e 2 spareggi: 24 giugno 2026
Turno 1 spareggi (andata/ritorno): 7–13 ottobre 2026
Turno 2 spareggi (andata/ritorno): 26 novembre-5 dicembre 2026
Spareggi interconfederali: febbraio 2027
Fase finale: 24 giugno-25 luglio 2027 (Brasile)