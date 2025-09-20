Dove guardare la cerimonia del Pallone d'Oro: partner TV, live stream
sabato 20 settembre 2025
Scopri come guardare la cerimonia del Pallone d'Oro 2025 lunedì 22 settembre, dovunque tu sia.
La cerimonia dei premi del Pallone d'Oro 2025 si terrà Théâtre du Châtelet a Parigi lunedì 22 settembre, orario d'inizio le 20:00 CET.
In una partnership congiunta tra UEFA e Groupe Amaury, proprietario di Francia Football e L'Equipe, i premi del Pallone d'Oro® vengono assegnati al miglior calciatore e calciatrice, allenatori e club dell'anno per il calcio maschile e femminile, al capocannoniere, al miglior portiere, giovane, e al calciatore più impegnato a livello umanitario: il premio Sòcrates..
I tifosi possono trovare il loro broadcaster di riferimento nella lista qi di seguito.
Dove guardare: partner broadcast
Afghanistan: Sony Six
Albania: SS-1HD
Algeria: beIN
Argentina: Claro Sports
Armenia: FAST Sports
Australia: beIN
Austria: DAZN
Azerbaijan: Okko
Bahrain: beIN
Bangladesh: Sony Sports Ten 1
Bielorussia: Okko
Belgio: Proximus Showcase
Bhutan: Sony Sports Ten 1
Bolivia: Claro Sports
Brasile: TNT Brazil
Brunei: beIN
Bulgaria: bTV Action + VOYO (SVOD)
Cambogia: beIN
Ciad: beIN, New World TV
Cile: Claro Sports
Colombia: Claro Sports
Costa Rica: Claro Sports
Cechia: Nova Sport 1
Danimarca: TV3 Sport, VIAPLAY SPORT NEWS
Djibouti: beIN, New World TV
Repubblica Domenicana: Claro Sports
Ecuador: Claro Sports
Egitto: beIN
El Salvador: Claro Sports
Finlandia: Viaplay Urheilu 3
Francia: L'Equipe
Georgia: Setanta Sports 1
Germania: DAZN
Grecia: COSMOTE Sport 1HD
Guatemala: Claro Sports
Honduras: Claro Sports
Hong Kong SAR: beIN
Ungheria: RTL+
Islanda: SÝN Sport Viaplay
India: Sony Sports Ten 1
Indonesia: beIN
Iran: beIN
Iraq: beIN
Israele: 5 Sport
Giordania: beIN
Kazakistan: Okko
Kuwait: beIN
Kyrgyzstan: Okko
Laos: beIN
Libano: beIN
Libya: beIN
Malesia: beIN
Maldive: Sony Sports Ten 1
Mauritania: beIN, New World TV
Messico: Claro Sports
Marocco: beIN
Nepal: Sony Sports Ten 1
Paesi Bassi: Ziggo Sport 2
Nuova Zelanda: beIN
Nicaragua: Claro Sports
Norvegia: TV2 Sport 1
Oman: beIN
Pakistan: Sony Sports Ten 1
Palestina (compresa la Striscia di Gaza e la West Bank): beIN, The Sports Channel
Panama: Claro Sports
Paraguay: Claro Sports
Peru: Claro Sports
Filippine: beIN
Polonia: TVP Sport
Portogallo: Sport TV
Qatar: beIN
Repubblica d'Irlanda: Virgin Media
Romania: Prima Sport 2
Russia: Okko
Arabia Saudita: beIN
Singapore: beIN
Slovacchia: Nova Sport 1
Somalia: beIN
Corea del Sud: SOOP TV, IB SPORTS
Sud Sudan: beIN
Spagna: Movistar Plus+
Sri Lanka: Sony Sports Ten 1
Africa Sub-Sahariana: Max2
Africa Sub-Sahariana (lingua Francese): New World Sport 1
Sudan: beIN
Svezia: Viaplay Sport
Svizzera: DAZN
Siria: beIN
Tajikistan: Okko
Thailandia: beIN
Timor-Leste: beIN
Tunisia: beIN
Türkiye: Tivibu Spor 1
Turkmenistan: Okko
Ucraina: Megogo Football 1, Megogo Sport
Emirati Arabi Uniti: beIN
Stati Uniti: CBS
Uruguay: Claro Sports
Uzbekistan: Okko
Venezuela: Claro Sports
Vietnam: FPT
Yemen: beIN