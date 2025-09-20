Dove guardare la cerimonia del Pallone d'Oro: partner TV, live stream

La cerimonia dei premi del Pallone d'Oro 2025 si terrà Théâtre du Châtelet a Parigi lunedì 22 settembre, orario d'inizio le 20:00 CET.

In una partnership congiunta tra UEFA e Groupe Amaury, proprietario di Francia Football e L'Equipe, i premi del Pallone d'Oro® vengono assegnati al miglior calciatore e calciatrice, allenatori e club dell'anno per il calcio maschile e femminile, al capocannoniere, al miglior portiere, giovane, e al calciatore più impegnato a livello umanitario: il premio Sòcrates..

I tifosi possono trovare il loro broadcaster di riferimento nella lista qi di seguito.

Dove guardare: partner broadcast

Afghanistan: Sony Six

Albania: SS-1HD

Algeria: beIN

Argentina: Claro Sports

Armenia: FAST Sports

Australia: beIN

Austria: DAZN

Azerbaijan: Okko

Bahrain: beIN

Bangladesh: Sony Sports Ten 1

Bielorussia: Okko﻿

Belgio: Proximus Showcase

Bhutan: Sony Sports Ten 1

Bolivia: Claro Sports

Brasile: TNT Brazil

Brunei: beIN

Bulgaria: bTV Action + VOYO (SVOD)

Cambogia: beIN

Ciad: beIN, New World TV

Cile: Claro Sports

Colombia: Claro Sports

Costa Rica: Claro Sports

Cechia: Nova Sport 1

Danimarca: TV3 Sport, VIAPLAY SPORT NEWS

Djibouti: beIN, New World TV

Repubblica Domenicana: Claro Sports

Ecuador: Claro Sports

Egitto: beIN

El Salvador: Claro Sports

Finlandia: Viaplay Urheilu 3

Francia: L'Equipe

Georgia: Setanta Sports 1

Germania: DAZN

Grecia: COSMOTE Sport 1HD

Guatemala: Claro Sports

Honduras: Claro Sports

Hong Kong SAR: beIN

Ungheria: RTL+

Islanda: SÝN Sport Viaplay

India: Sony Sports Ten 1

Indonesia: beIN

Iran: beIN

Iraq: beIN

Israele: 5 Sport

Giordania: beIN

Kazakistan: Okko

Kuwait: beIN

Kyrgyzstan: Okko

Laos: beIN

Libano: beIN

Libya: beIN

Malesia: beIN

Maldive: Sony Sports Ten 1

Mauritania: beIN, New World TV

Messico: Claro Sports

Marocco: beIN

Nepal: Sony Sports Ten 1

Paesi Bassi: Ziggo Sport 2

Nuova Zelanda: beIN

Nicaragua: Claro Sports

Norvegia: TV2 Sport 1

Oman: beIN

Pakistan: Sony Sports Ten 1

Palestina (compresa la Striscia di Gaza e la West Bank): beIN, The Sports Channel

Panama: Claro Sports

Paraguay: Claro Sports

Peru: Claro Sports

Filippine: beIN

Polonia: TVP Sport

Portogallo: Sport TV

Qatar: beIN

Repubblica d'Irlanda: Virgin Media

Romania: Prima Sport 2

Russia: Okko

Arabia Saudita: beIN

Singapore: beIN

Slovacchia: Nova Sport 1﻿

Somalia: beIN

Corea del Sud: SOOP TV, IB SPORTS

Sud Sudan: beIN

Spagna: Movistar Plus+

Sri Lanka: Sony Sports Ten 1

Africa Sub-Sahariana: Max2

Africa Sub-Sahariana (lingua Francese): New World Sport 1

Sudan: beIN

Svezia: Viaplay Sport

Svizzera: DAZN

Siria: beIN

Tajikistan: Okko

Thailandia: beIN

Timor-Leste: beIN

Tunisia: beIN

Türkiye: Tivibu Spor 1

Turkmenistan: Okko

Ucraina: Megogo Football 1, Megogo Sport

Emirati Arabi Uniti: beIN

Stati Uniti: CBS

Uruguay: Claro Sports

Uzbekistan: Okko

Venezuela: Claro Sports

Vietnam: FPT

Yemen: beIN