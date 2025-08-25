I club europei che vogliono scrivere la storia dopo l'andata degli spareggi
lunedì 25 agosto 2025
Al termine degli spareggi per la fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, due squadre potrebbero fare il loro esordio assoluto nei tabelloni principali del torneo.
Manca solo un turno per scoprire quali squadre si qualificheranno alla fase campionato di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League in questa stagione.
Col ritorno degli spareggi dietro l'angolo, le tre competizioni potrebbero dare il benvenuto a nuovi club nei sorteggi.
Malta e San Marino a un passo dalla storia
Dal suo lancio nel 2021, la UEFA Conference League ha dato a tanti club la possibilità di esibirsi in un palcoscenico europeo – e in questa stagione ci potrebbero essere due storiche prime volte.
L'Hamrun Spartans ha già ottenuto risultati migliori nelle qualificazioni rispetto a qualsiasi altro club maltese prima d'ora, e dopo la vittoria per 1-0 in casa contro i lettoni dell'RFS, il suo tentativo di diventare il primo club di Malta presente in una fase a gironi/campionato di una competizione europea, è più di un semplice sogno.
Anche la Virtus spera di poter scrivere una nuova pagina di storia, ma dovrà ribaltare lo svantaggio di 2-1 contro gli islandesi del Breidablik in casa per diventare la prima squadra di San Marino a raggiungere la fase campionato.
Se entrambe le squadre otterranno i risultati sperati la prossima settimana, ciò significherà che 53 delle nostre 55 federazioni nazionali saranno state rappresentate nella fase a gironi/campionato di una competizione europea maschile per club a libello maggiore.
Entusiasmo in Conference League
Gli svedesi dell'Häcken sono a un passo dalla sua seconda partecipazione alla fase campionato (si erano qualificati all'Europa League 2023/24 dopo una storica vittoria per 7-2 tra andata e ritorno contro i rumeni del CFR Cluj). Il risultato ha eguagliato la sua più grande vittoria di sempre in Europa e la più grande sconfitta europea della sua avversaria.
In Norvegia, il Rosenborg è a caccia della sua prima qualificazione dalla fase a gironi dell'Europa League 2019/20, e un gol al 90° minuto ha assicurato una vittoria in rimonta contro i tedeschi del Mainz, che a sua volta sta cercando la sua prima partecipazione in Europa dalla fase a gironi dell'Europa League 2016/17.
Lo Shkëndija vuole la qualificazione in Europa League
Dopo essersi assicurato per la prima volta in assoluto un posto nella fase campionato di una competizione UEFA, i macedoni dello Shkëndija sperano adesso di qualificarsi in Europa League, soprattutto in virtù della vittoria per 2-1 contro gli ungheresi del Ludogorets nella gara d'andata.
Sebbene i club dei Paesi Bassi siano una presenza fissa nelle fasi campionato delle competizioni UEFA, l'Utrecht non si qualifica in Europa dall'Europa League 2010/11. La vittoria per 2-0 in Bosnia contro il Zrinsjki li ha messi in pole position per il ritorno in Europa dopo 15 anni di assenza.
Il Kairat punta alla Champions League
Il Kairat Almaty punta alla sua prima qualificazione alla fase campionato di Champions League dopo la grande prestazione nello 0-0 in casa degli ex vincitori della Coppa dei Campioni del Celtic.
Se dovessero ottenere il risultato necessario in casa la prossima settimana, il Kairat diventerebbe la seconda squadra a rappresentare il Kazakistan nella competizione dopo l'Astana nel 2015/16.