Approfondimenti EURO: Nico Williams, l'arma in più della Spagna

Ancor prima di andare in Germania con la nazionale, Nico Williams aveva già detto che il 2024 sarebbe stato un anno da ricordare.

Ad aprile, l'esterno ha aiutato l'Athletic Club a vincere la Coppa del Re – primo trofeo dopo 40 anni – segnando contro Barcellona e Atlético de Madrid.

Spagna - Italia 1-0: analisi tattica

A UEFA EURO 2024, Williams ha consolidato la sua reputazione giocando titolare entrambe le gare della Spagna e brillando particolarmente nella vittoria per 1-0 contro l'Italia. Pericoloso a ogni tocco di palla, il 21enne esterno è stato selezionato per gli uno contro uno dall'osservatore tecnico UEFA Fabio Capello, che gli ha assegnato il premio Player of the Match.

"Gli uno contro uno sono il mio forte", ha detto Williams dopo una partita in cui è stato propositivo, veloce e diretto, cercando sempre di rompere gli equilibri.

Anche se non dovesse partire titolare lunedì contro l'Albania, la prossima avversaria della Spagna (vincitrice del Gruppo B) agli ottavi sa che non dovrà preoccuparsi solo di Yamine Lamal sulla fascia opposta.

In effetti, Williams ha avuto successo nel dribbling lo stesso numero di volte di Yamal contro l'Italia (quattro). Come dimostra questa analisi, la pericolosità della Spagna sulla fascia sinistra è stata anche maggiore grazie all'intesa tra Williams e Marc Cucurella.

La mappa termica sopra illustra la zona di particolare attività di Williams. Si vede anche Cucurella che corre più al centro, ma ne riparleremo più avanti.

Per esaminare più in dettaglio l'area di massima influenza di Williams, il secondo grafico sotto mostra le posizioni precise delle sue azioni d'attacco, suddividendole in cross, passaggi chiave, tiri e tentati dribbling.

Tra i suoi palloni dalla sinistra c'è stato un cross in avvio per Pedri dopo aver superato per la prima volta Giovanni Di Lorenzo: una dichiarazione di intenti dello spagnolo in una serata in cui ha tentato 12 dribbling, il numero più alto visto finora a EURO.

La propositività di Williams è illustrata anche dal seguente grafico, che illustra i dribbling che rompono una linea. Essendo un esterno che cerca di superare l'uomo, si spiega perché ne ha collezionati molti di più del secondo giocatore in classifica, Pedri.

Le combinazioni con Cucurella

La seconda parte di questa analisi esamina le combinazioni tra Williams e Cucurella. L'immagine sotto mostra un attacco in tandem, spesso con un inserimento più al centro del terzino sinistro. In questo particolare esempio, Cucurella porta con sé un difensore: quindi, Williams ha un solo uomo da superare prima di far partire un tiro che si infrange sulla traversa.

Secondo gli analisti della UEFA, a Williams piace variare il suo approccio, andando sull'esterno in alcune occasioni e all'interno in altre: avere a disposizione Cucurella in attacco gli consente una variazione ancora maggiore.

Dopo 52 minuti, Williams ha servito Cucurella su un inserimento e il terzino ha appoggiato all'indietro per la tentata conclusione di Pedri. Tre minuti dopo, con Cucurella nuovamente all'interno, Williams ha scelto un'altra opzione, superando Di Lorenzo all'esterno e crossando per l'autogol di Riccardo Calafiori.

Cucurella è uno dei giocatori più fidati di Luis de la Fuente – suo ex Ct nella nazionale Under 21 – e sa bene quando restare basso per lasciare che Williams faccia da solo, come si è visto in occasione del cross per il primo colpo di testa di Pedri.

Infine, Williams non ha avuto un impatto solo con la palla. L'ultimo grafico indica gli inserimenti senza palla alle spalle dei difensori, dimostrando che anche in questo caso è al primo posto tra gli spagnoli (12).

È stata una prestazione davvero impressionante quella di Williams, che fa ben sperare sia per lui che per la Spagna quando inizierà la fase a eliminazione diretta.