Distribuzione ricavi competizioni UEFA per club nel 2019/20

La UEFA ha comunicato i dettagli sulla distribuzione delle entrate ai club che parteciperanno nel 2019/20 a UEFA Champions League, UEFA Europa League e Supercoppa UEFA 2019, nonché sui pagamenti di solidarietà per le fasi di qualificazione.

Si stima che i ricavi commerciali lordi della UEFA Champions League 2019/20, UEFA Europa League 2019/20 e Supercoppa UEFA 2019 siano circa 3,25 miliardi di euro.

Dell'importo lordo stimato di 3,25 miliardi di euro, 295 milioni saranno detratti per coprire i costi organizzativi/amministrativi delle competizioni, e il 7% (227,5 milioni di euro) verrà utilizzato per i pagamenti di solidarietà. Dei ricavi netti rimanenti che ammontano a 2,73 miliardi di euro, il 6,5% sarà riservato al calcio europeo e resterà alla UEFA, mentre il restante 93,5% verrà redistribuito ai club partecipanti.

Sulla base delle previsioni di fatturato di cui sopra e delle assegnazioni stabilite, il totale disponibile per la distribuzione ai club partecipanti nel 2019/20 ammonta a 2,55 miliardi di euro, dei quali 2,04 miliardi distribuiti ai club che partecipano a UEFA Champions League e Supercoppa UEFA, mentre 510 milioni di euro ai club che partecipano alla UEFA Europa League. Inoltre, dei contributi aggiuntivi ai club della UEFA Champions League verranno assegnati in base a quanto segue:

• 50 milioni di euro per i contributi ai club di UEFA Europa League

• 10 milioni di euro per sovvenzionare i pagamenti di solidarietà ai club eliminati nelle qualificazioni alla UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20.

UEFA Champions League

Contributi per i 12 club che partecipano agli spareggi di UEFA Champions League

Un totale di 30 milioni di euro verrà assegnato ai club coinvolti negli spareggi di UEFA Champions League: ciascun club eliminato riceverà una quota fissa di 5 milioni di euro. Le vincenti degli spareggi non riceveranno invece alcun pagamento specifico per questa fase ma accederanno ai contributi riservati alle squadre che partecipano alla fase a gironi di UEFA Champions League.

Contributi per i club che partecipano alla UEFA Champions League (dalla fase a gironi in poi)

Importi previsti (totale 1,95 miliardi di euro)

Le entrate nette disponibili per i club partecipanti verranno suddivise come segue:

• Il 25% sarà destinato alle quote di partenza (488 milioni di euro).

• Il 30% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (585 milioni di euro).

• Il 30% verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (585 milioni di euro).

• Il 15% sarà assegnato agli importi variabili (market pool) (292 milioni di euro).

Quote di partenza (488 milioni di euro)

I 32 club qualificati alla fase a gironi riceveranno 15,25 milioni di euro suddivisi in acconto da 14,5 milioni di euro e saldo da 0,75 milioni di euro.

Importi fissi (585 milioni di euro)

Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 2,7 milioni di euro per una vittoria e 900.000 euro per un pareggio. Gli importi non distribuiti (900.000 euro a pareggio) saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti alla fase a gironi con quote proporzionali al numero di vittorie.

I club che si qualificano alla fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti contributi:

• qualificazione agli ottavi di finale: 9,5 milioni di euro a club

• qualificazione ai quarti di finale: 10,5 milioni di euro a club

• qualificazione alle semifinali: 12 milioni di euro a club

• qualificazione alla finale: 15 milioni di euro a club

• La vincente della finale di UEFA Champions League riceverà 4 milioni di euro supplementari.

• I due club che si qualificano alla Supercoppa UEFA 2018 riceveranno 3,5 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.

Ranking per coefficienti (585 milioni di euro)

È stata introdotta una nuova classifica sulla base delle prestazioni degli ultimi dieci anni. Oltre ai punti coefficienti accumulati durante questo periodo, la classifica include dei punti bonus per la vittoria di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni, UEFA Europa League/Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. Sulla base di questi parametri è stata stabilita una classifica, e il totale di 585,05 milioni di euro è stato diviso in 'quote di coefficiente'. Ogni quota di coefficiente vale 1,108 milioni di euro. La squadra più in basso in classifica riceverà una sola quota di coefficiente (1,108 milioni di euro). La squadra più in basso in classifica riceverà una quota (1,108 mln di euro). Una quota verrà aggiunta ad ogni posizione, quindi la squadra prima in classifica riceverà 32 quote di coefficiente (35,46 milioni di euro).

Questa classifica può essere consultata su UEFA.com

Market pool (292 milioni di euro)

L'importo disponibile stimato di 292 milioni di euro verrà distribuito in base al valore proporzionale di ciascun mercato televisivo rappresentato dai club partecipanti alla UEFA Champions League (dalla fase a gironi in poi) e suddivisi tra le squadre partecipanti di ogni federazione.

Metà dell'importo che rappresenta il valore di ciascun mercato sarà ripartito tra le squadre in base ai risultati nel campionato nazionale precedente. Tra le squadre di ogni federazione si applica la seguente ripartizione.

4 squadre 3 squadre 2 squadre 1 squadra Campione 40% 45% 55% 100% Seconda 30% 35% 45% Terza 20% 20% Quarta 10%

• La detentrice della UEFA Champions League o UEFA Europa League che non si qualifica in UEFA Champions League attraverso il campionato nazionale non riceverà alcuna quota da questa prima metà del market pool.

• La detentrice della UEFA Champions League o UEFA Europa League che si qualifica in UEFA Champions League anche attraverso il campionato, mantiene la percentuale spettante in base alla posizione in campionato.

L'altra metà dell'importo che rappresenta il valore di ciascun mercato verrà corrisposta proporzionalmente al numero di partite giocate da ciascun club in UEFA Champions League nel 2019/20.

Ogni volta che un club di una federazione rappresentata da uno o più club nella fase a gironi di UEFA Champions League, viene eliminato in un turno di qualificazione, il 10% della quota del market pool di tale federazione viene dedotto e assegnato al club eliminato.

I vari importi distribuiti dal market pool per ogni singolo club possono essere calcolati solo dopo aver finalizzato tutti i contratti e non prima della fine della competizione, poiché l'importo esatto per ciascun club dipende da cinque fattori:

1) L'importo finale effettivo del market pool

2) La griglia di partenza delle squadre che partecipano alla UEFA Champions League 2019/20

3) Il numero dei club partecipanti alla UEFA Champions League 2019/20 per ogni federazione

4) La posizione finale di ciascun club partecipante nel campionato precedente

5) I risultati di ogni club nella UEFA Champions League 2019/20

UEFA Europa League

Contributi per i club che partecipano alla UEFA Europa League (dalla fase a gironi in poi)

Importi previsti (totale 560 milioni di euro)

Le entrate nette disponibili per i club partecipanti verranno suddivise come segue:

• Il 25% sarà destinato alle quote di partenza (140 milioni di euro).

• Il 30% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (168 milioni di euro).

• Il 15% verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (84 milioni di euro).

• Il 30% sarà assegnato agli importi variabili (market pool) (168 milioni di euro).

Quote di partenza (140 milioni di euro)

I 48 club qualificati alla fase a gironi riceveranno 2,92 milioni di euro ciascuno, suddivisi in acconto da 2,75 milioni di euro e saldo da 170.000 euro.

Importi fissi (168 milioni di euro)

Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 570.000 euro per una vittoria e 190.000 euro per un pareggio. Gli importi non distribuiti (190.000 euro a pareggio) saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti alla fase a gironi con quote proporzionali al numero di vittorie.

Le vincenti dei gironi riceveranno un bonus di 1 milione di euro, mentre le seconde 500.000 euro.

I club che si qualificano alla fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti contributi:

• qualificazione ai sedicesimi di finale; 500.000 euro a club

• qualificazione agli ottavi di finale: 1,1 milioni di euro a club

• qualificazione ai quarti di finale: 1,5 milioni di euro a club

• qualificazione alle semifinali: 2,4 milioni di euro a club

• qualificazione alla finale: 4,5 milioni di euro a club

• La vincente della finale di UEFA Europa League riceverà 4 milioni di euro supplementari.

Ranking per coefficienti (84 milioni di euro)

È stata introdotta una nuova classifica sulla base delle prestazioni degli ultimi dieci anni, col totale di 84 milioni di euro diviso in 'quote di coefficiente' dal valore singolo di 71.430 euro. La squadra più in basso in classifica riceverà una sola quota di coefficiente (71.430 euro). Una quota verrà aggiunta ad ogni posizione, quindi la squadra prima in classifica riceverà 48 quote di coefficiente (3,42 milioni di euro).

Questa classifica può essere consultata su UEFA.com

Market pool (168 milioni di euro)

L'importo disponibile stimato di 168 milioni di euro verrà distribuito in base al valore proporzionale di ciascun mercato televisivo rappresentato dai club partecipanti alla UEFA Europa League (dalla fase a gironi in poi) e suddivisi tra le squadre partecipanti di ogni federazione.

Metà del market pool complessivo (84 mln di euro) sarà diviso in tante quote quante sono le federazioni rappresentate da almeno un club nella fase a gironi. Ogni quota, proporzionale al valore dei diritti televisivi del relativo mercato, verrà ripartita tra le squadre in base ai risultati nelle competizioni nazionali precedenti. La seguente ripartizione si applica alle squadre di ogni federazione.

5 squadre 4 squadre 3 squadre 2 squadre 1 squadra Vincente della coppa 30% 40% 40% 60% 100% Squadra 2 17.5% 20% 30% 40% 100% Squadra 3 17.5% 20% 30% Squadra 4 17.5% 20% Squadra 5 17.5%

• Se la vincente della coppa nazionale non si qualifica alla fase a gironi di UEFA Europa League, la distribuzione del market pool sarà suddivisa in parti uguali tra tutte le squadre partecipanti della relativa federazione.

• Le vincenti delle coppe nazionali eliminate nei turni di qualificazione di UEFA Champions League e trasfertite in UEFA Europa League verranno considerate come vincenti della coppa per quel che riguarda il piano di distribuzione.

L'altra metà del market pool (84 milioni di euro) verrà suddivisa in tante quote quanti sono i turni della competizione:

• fase a gironi (40%) 33,6 milioni di euro

• sedicesimi di finale (20%) 16,8 milioni di euro

• ottavi di finale (16%) 13,4 milioni di euro

• quarti di finale (12%) 10,1 milioni di euro

• semifinali (8%) 6,7 milioni di euro

• finale (4%) 3,4 milioni di euro

Ciascuna delle sopracitate quote verrà suddivisa in tante parti quante sono le federazioni nazionali rappresentate da almeno un club nel turno di riferimento, proporzionalmente al valore del mercato televisivo di riferimento. Ogni quota relativa a una federzione nazionale verrà suddivisa in parti uguali tra tutti i club di quella federazione che partecipano a quel turno.

I vari importi distribuiti dal market pool per ogni singolo club possono essere calcolati solo dopo aver finalizzato tutti i contratti e non prima della fine della competizione, poiché l'importo esatto per ciascun club dipende da cinque fattori:

1) L'importo finale effettivo del market pool

2) La griglia di partenza delle squadre che partecipano alla UEFA Europa League 2019/20

3) Il numero dei club partecipanti alla UEFA Europa League 2019/20 per ogni federazione

4) La posizione finale di ciascun club partecipante nelle competizioni nazionali precedenti

5) I risultati di ogni club nella UEFA Europa League 2019/20

Pagamenti di solidarietà

Pagamenti di solidarietà per la fase di qualificazione delle competizioni UEFA per club

Nel nuovo sistema di distribuzione, l'ammontare dei pagamenti per le squadre che partecipano alle fasi di qualificazione di UEFA Champions League e UEFA Europa League sarà pari al 3% delle entrate lorde complessive, più altri 10 milioni di euro provenienti dai club di UEFA Champions League. In base a una previsione di 3,25 miliardi di euro per i profitti complessivi, 107,5 milioni di euro saranno distribuiti ai club come segue.

UEFA Champions League – percorso Campioni e Piazzate

Ogni campione nazionale che non si qualifica alla fase a gironi di UEFA Champions League o UEFA Europa League, riceverà 260.000 euro oltre alla quota relativa alla partecipazione per ciascuna fase di qualificazione.

Ogni club che partecipa alle fasi di qualificazione che però non si qualifica agli spareggi di UCL, riceverà le seguenti cifre in base al turno giocato:

• turno preliminare – €230.000

• primo turno di qualificazione – €280.000

• secondo turno di qualificazione – €380.000

• terzo turno di qualficazione – €480.000 (solo per i club eliminati dal percorso Campioni dato che i club eliminati dal percorso Piazzate vanno direttamente alla fase a gironi di UEFA Europa League e pertanto accederanno ai proventi destinati ai club qualificati a quella fase)

• Nessun pagamento di solidarietà sarà erogato negli spareggi poiché i club coinvolti beneficeranno della distribuzione centralizzata delle fasi di UEFA Champions League/UEFA Europa League.

UEFA Europa League – percorso Campioni e Principale

Ogni club che partecipa ai turni di qualificazione riceverà i seguenti proventi per turno giocato:

• turno preliminare – €220.000

• primo turno di qualificazione – €240.000

• secondo turno di qualificazione – €260.000

• terzo turno di qualificazione – €280.000

• Spareggi – €300.000 (solo i club eliminati). Nessun pagamento di solidarietà andrà ai vincitori di questo turno. Tuttavia queste squadre manterranno i pagamenti ricevuti per i turni di qualificazione preliminare, primo, secondo e terzo, a seconda del caso.

Pagamenti di solidarietà ai club che non si qualificano alla fase a gironi di UEFA Champions League o UEFA Europa League

I pagamenti di solidarietà per le squadre non partecipanti attraverso le rispettive federazioni nazionali e/o leghe rappresenteranno il 4% dei profitti lordi complessivi delle due competizioni.

Si prevede di distribuire un totale di 130 milioni di euro alle federazioni nazionali e/o campionati per i rispettivi club