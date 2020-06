La UEFA Foundation dona un milione di euro agli enti di beneficienza

La UEFA Foundation for Children ha offerto fondi per un totale di un milione di euro a 20 enti di beneficienza europei, premiando i loro sforzi per migliorare la vita dei bambini svantaggiati o socialmente esclusi.

Ogni organizzazione riceverà fondi per 50.000 euro: si tratta un aiuto sostanzioso durante la pandemia COVID-19, che sta avendo effetti devastanti sulle comunità locali.

La UEFA Foundation si è anche impegnata a donare altri 50.000 euro per sostenere i Giochi della Gioventù: si tratta della più grande manifestazione d'Europa nello sport amatoriale, con gare in 10 discipline per studenti delle scuole elementari e superiori in Bosnia-Erzegovina, Croazia e Serbia. Nel 2019, ai giochi hanno partecipato oltre 200.000 bambini.

Vincitori dei premi UEFA Foundation for Children 2020

Federcalcio austriaca

SOS-Kinderdorf

Federcalcio belga

Koninklijke Sporting Club City Pirates

Federrcalcio bielorussa

SOS-Сhildren's Village Marjina Gorka

Federcalcio croata

The Croatian Down Syndrome Association

Federcalcio ceca

Real Top Praha

Federcalcio danese

The Danish Christmas Seal Foundation

Federcalcio inglese

Coaches Across Continents Ltd

Federcalcio estone

SOS Children's Village Association of Estonia

Federcalcio tedesca

In Safe Hands e.V.

Federcalcio gibilterrana

Help Me Learn Africa

Federcalcio italiana

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Federcalcio lituana

Nemuno krašto vaikai

Federcalcio irlandese

Irish FA Foundation

Federcalcio polacca

Hope for Mundial Association

Federcalcio portoghese

Ludotempo – Associação da Promoção do Brincar

Federcalcio russa

Under the Flag of Kindness

Federcalcio scozzese

Scottish Charitable Incorporated Organisation

Federcalcio slovena

Youth Health and Summer Resort Debeli Rtič

Federcalcio svedese

KIF Örebro DFF

Federcalcio ucraina

Football Development in Ukraine

Presentazione di nuovi progetti

I premi UEFA Foundation for Children sono nati nel 2017 e hanno offerto fondi per un totale di 4 milioni di euro per aiutare le organizzazioni di beneficienza a realizzare progetti in tutta Europa.

Dall'1 luglio al 15 agosto 2020, la Fondazione inviterà le organizzazioni che tutelano i diritti dei bambini a inviare nuove richieste di finanziamento tramite il sito ufficiale. Quindi, il consiglio di amministrazione assegnerà i fondi a novembre. Le organizzazioni devono soddisfare le seguenti condizioni: