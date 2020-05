Nuove lezioni 'Champions Teachers' disponibili adesso

In tutto il mondo, genitori e insegnanti cercano di barcamenarsi con lo smart working e la scuola a distanza, mentre i bambini studiano a casa e non possono tirare due calci al pallone con gli amici. Per regalare a tutti una pausa dallo studio e una sana dose quotidiana di calcio, la UEFA Foundation for Chlidren ha invitato i calciatori e gli allenatori più famosi d'Europa a diventare Champions Teacher.

Pur non tenendo una vera e propria lezione, campioni di oggi e di ieri come Gianluigi Buffon, Ryan Giggs, Laura Benkarth e Christian Karembeu regaleranno un sorriso ai bambini mettendoli alla prova con uno degli esercizi più classici: il dettato.

Gli esercizi sono pensati per bambini dai 6 ai 12 anni e sono disponibili in inglese, francese, tedesco e italiano. Basta prendere carta e penna, scegliere un video e scrivere (o digitare) il brano dettato dal Champions Teacher e tratto dal suo libro per bambini preferito. Per controllare il risultato, puoi scaricare il testo completo in PDF.

LAURA BENKARTH

Età: 27

Nazionalità: tedesca

Ruolo: portiere

Squadre attuali: Bayern Monaco e Germania

Squadra precedente: Freiburg

Durata: 7:05

Lingua: tedesco

CHRISTIAN KAREMBEU

Età: 49

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista (ritirato)

Squadre precedenti: Nantes, Sampdoria, Real Madrid, Middlesbrough, Olympiacos, Servette, Bastia e Francia

Durata: 2:26

Lingua: francese

GIANLUIGI BUFFON

Età: 42

Nazionalità: italiana

Ruolo: portiere

Squadra attuale: Juventus

Squadre precedenti: Parma, Paris Saint-Germain e Italia

Durata: 3:30

Lingua: italiano

RYAN GIGGS

Età: 46

Nazionalità: gallese

Ruolo: centrocampista

Squadra attuale: Galles (allenatore)

Squadre precedenti: Manchester United e Galles

Durata: 3:57

Lingua: inglese

INFORMAZIONI SUI CHAMPIONS TEACHER

La UEFA Foundation ringrazia tutti i calciatori e gli allenatori che si sono prestati come Champions Teacher per regalare un sorriso ai bambini. Per domande sull'iniziativa, scrivere a contact@uefafoundation.org