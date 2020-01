Rapporto annuale sulle attività della UEFA Foundation for Children

Il lavoro della UEFA Foundation for Children, che sfrutta il calcio per il bene della società, migliora la vita di oltre un milione di bambini in circa 100 paesi, come si legge sul rapporto delle attività svolte nel 2018/19.

Il documento annuale che sintetizza il lavoro della fondazione rivela anche una più veloce introduzione dei nuovi progetti umanitari finanziati dalla UEFA. Nel 2018/19 sono stati inaugurati 45 nuovi progetti e altre 22 iniziative a tema sportivo proposte dalle Federcalcio europee.

La Fondazione vuole fare la differenza nella vita dei bambini e regalare loro un sorriso: tutto ciò viene messo in luce raccontando storie di vita vera provenienti dalle zone e dalle comunità più disagiate d'Europa e del mondo.

Il presidente UEFA: “Il calcio è uno strumento potente”

"Sono stato coinvolto personalmente in vari progetti e ho visto che il calcio è uno strumento estremamente potente", scrive nell'introduzione Aleksander Čeferin, presidente della UEFA e del consiglio di amministrazione della Fondazione.

"Nei campi profughi di tutto il mondo, come nei sobborghi problematici delle città europee e nelle zone di conflitto dimenticate, tutte le attività sostenute dalla UEFA Foundation for Children non hanno fatto che accrescere un mio desiderio: vedere il calcio europeo assumere un ruolo guida nella crescita sociale dei giovani di tutto il mondo".

Maggiori investimenti

Gli straordinari risultati rispecchiano una decisione del Comitato Esecutivo UEFA, che nel 2018 ha voluto portare i finanziamenti annuali per la Fondazione a 6,8 milioni di euro: oltre il doppio di quanto destinato in precedenza. I maggiori investimenti hanno consentito alla Fondazione di ampliare la sua missione e la collaborazione con nuovi partner.

Mentre molti dei 245 progetti sostenuti negli ultimi quattro anni riguardavano la salute, l'istruzione e l'integrazione dei bambini, ora la Fondazione volge lo sguardo alle vittime dei conflitti, soprattutto i profughi, e alla promozione dell'occupazione giovanile attraverso il calcio.

EURO 2020

Disputandosi in 12 città europee, UEFA EURO 2020 consentirà più che mai alla Fondazione di tutelare e sostenere i giovani attraverso il calcio. I finanziamenti per il 2019/20 sono già stati destinati a progetti legati al torneo, che festeggia il suo 60º compleanno.

Inoltre, il rapporto evidenzia che la fondazione ha aumentato la sua visibilità ed esposizione in vari modi:

• Rapporti consolidati con i partner;

• Presenza visiva costante sui cartelloni e sui maxischermi degli stadi nelle partite UEFA;

• Sito web dal nuovo design e maggiore presenza sui social media;

• Mostra fotografica semi-interattiva sul lavoro della Fondazione;

• Sostegno dei giocatori alle iniziative della Fondazione e partecipazione ad eventi.

Spiegazione: che cos'è la UEFA Foundation for Children?

Cinque anni fa, la UEFA ha istituito la Fondazione per trovare nuovi modi di utilizzare il calcio per sostenere progetti umanitari legati ai diritti dei bambini, in aree quali la salute, l'istruzione e l'integrazione delle minoranze.

Nel 2018/19, i finanziamenti della fondazione sono stati ripartiti equamente tra progetti in Europa e in altri continenti.

