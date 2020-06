Hisense porterà l'app UEFA.tv a milioni di tifosi entro la fine del 2020

Da oggi l'app UEFA.tv sarà disponibile in Europa sulle TV Hisense e Toshiba attraverso il sistema operativo VIDAA Smart TV che sarà poi implementato al di fuori dell'Europa nei prossimi mesi. Entro la fine dell'anno, Hisense intende rendere disponibile l'app UEFA.tv su milioni di televisori.

Guy Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA Events SA ha dichiarato: "La partnership con Hisense, sponsor ufficiale UEFA del calcio per nazionali, che fornirà l'app UEFA.tv su Hisense e sulle Smart TV Toshiba, è un'accoppiata vincente. La UEFA è orgogliosa di continuare a portare incredibili contenuti video delle sue competizioni ai tifosi di tutto il mondo e non vede l'ora di emozionare anche questa nuova audience che vedrà i nostri contenuti sulle prime smart TV con l'app UEFA.tv.





Guy Edri, vice presidente del Business Development per la piattaforma VIDAAA di Hisense, ha dichiarato:

"Sono felice che Hisense sia il primo produttore televisivo ad offrire UEFA.tv sui suoi televisori. La nostra missione è quella di portare il miglior intrattenimento sportivo - sia a livello mondiale che locale - ai tifosi con la semplice pressione di un tasto. Migliaia di ore di grandi partite di calcio e documentari saranno ora disponibili gratuitamente ai proprietari di smart TV Hisense e Toshiba in tutto il mondo".

UEFA.tv. Ventiquattro ore non stop di calcio.

Gli utenti Hisense che accedono all'applicazione UEFA.tv potranno godere di un'ampia gamma di contenuti video on-demand, tra cui le repliche delle partite, gli highlights, programmi sportivi, rubriche e statistiche sui calciatori e molto altro ancora dalle competizioni UEFA.

Si potrà inoltre accedere ai migliori contenuti dell'archivio video storico UEFA che comprende sfide classiche, giocatori leggendari e storie indimenticabili del mondo del calcio.

Nei mesi di giugno e luglio, UEFA.tv celebrerà alcuni dei più bei momenti della storia degli Europei trasmettendo le repliche delle partite classiche, la rassegna 'Accadde oggi', i gol storici EURO, rubriche tematiche e altro ancora.

Per quanto riguarda i contenuti in diretta, i tifosi potranno sintonizzarsi per seguire in streaming le partite delle competizioni UEFA giovanili, femminili e di futsal, oltre alle dirette dei principali sorteggi delle competizioni UEFA.*

Accesso



Gli utenti Hisense possono iscriversi gratuitamente a UEFA.tv utilizzando un semplice processo di registrazione all'interno dell'applicazione, mentre gli utenti già registrati possono semplicemente effettuare il login con le proprie credenziali.

* La disponibilità delle partite in diretta è soggetta a restrizioni geografiche; gli eventi UEFA live e il palinsesto delle partite sono soggetti a conferma.