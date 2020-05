Sabato inizia la fase finale di eEURO 2020

Sedici squadre parteciperanno alla fase finale di eEURO 2020 in programma il 23 e 24 maggio. Si tratta della più importante competizione per nazionali di efootball di sempre, con 55 squadre che si sono sfidate esclusivamente su Konami PES 2020 per PlayStation 4.

Milioni di tifosi di e-football hanno seguito le partite sul canale YouTube della UEFA ©UEFA.com

"Con questo torneo, gli appassionati di e-football hanno potuto rappresentare il proprio paese sul palcoscenico più importante. Negli ultimi mesi abbiamo vissuto momenti memorabili", ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA Events SA..

"In questi mesi, la popolarità dell'e-football è cresciuta molto. eEURO 2020 ci ha dato l'opportunità di entrare in contatto con appassionati vecchi e nuovi di calcio virtuale. Il successo del torneo parla da solo, con oltre cinque milioni di spettatori sulle varie piattaforme UEFA".

"Un sogno che si avvera"

La competizione è stata molto apprezzata in tutta Europa. Per gli spareggi di aprile, decine di migliaia di tifosi della Lituania si sono sintonizzati per guardare la propria squadra, che purtroppo non ha raggiunto la fase finale. A molti giocatori, la competizione ha invece permesso di soddisfare l'ambizione di una vita: rappresentare il proprio paese in un importante evento internazionale.

La Spagna è una delle sei squadre qualificate alla fase finale attraverso gli spareggi ©UEFA.com

"Rappresentare la Spagna è il più grande onore che un giocatore possa avere. È straordinario indossare la maglia della nazionale - ha dichiarato Alex Alguacil, che a livello di club gioca nell'FC Bayern München di e-football -. Qualche anno fa, quando ho iniziato a giocare a PES, era impensabile che un giorno avrei potuto rappresentare il mio paese in una competizione come eEURO 2020. È un sogno che si avvera".

Vista la chiusura dei campionati di tutta Europa per l'emergenza COVID-19, eEURO ha permesso di colmare un grande vuoto, offrendo emozioni e spettacolo in diretta.

"A tutti gli appassionati di PES, ma anche di calcio in generale, eEURO ha regalato un po' di intrattenimento mentre tutto il resto era fermo - commenta il croato Andrej Šporčić -. L'intera comunità di giocatori di PES del mio paese ha guardato le partite, che sono state richieste anche da chi prima non giocava a e-football".

Come funziona la fase finale?

Il torneo eEURO ha visto la partecipazione delle 55 federazioni affiliate UEFA ©UEFA.com

Le 16 squadre sono state suddivise in quattro gironi da quattro e le due prime classificate accederanno ai quarti. Alcuni incontri verranno trasmessi sul canale YouTube della UEFA; le partite inizieranno sabato alle 13:45CET e domenica alle 10:45CET. Le squadre di ogni girone si affronteranno secondo un format a doppio turno, quindi le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Gruppo A

Bosnia ed Erzegovina, Germania, Romania, Spagna

Gruppo B

Danimarca, Italia, Serbia, Turchia

Gruppo C

Croazia, Lussemburgo, Montenegro, Olanda

Gruppo D

Austria, Francia, Grecia, Israele

Le quattro vincitrici dei gironi saranno sorteggiate contro la seconda di un altro girone. Ogni sfida sino alla finale sarà al meglio delle tre partite, mentre la finale sarà al meglio delle cinque. Tutte le partite verranno giocate uno contro uno. Un montepremi totale di 100.000 € sarà suddiviso tra le squadre che partecipano alla fase finale: di questi, 40.000 € andranno alla vincitrice.

Come funzionavano le qualificazioni?

Il sorteggio si è svolto a gennaio e ha suddiviso le nazionali in 10 gironi per la fase qualificatoria, disputata dal 9 al 30 marzo.

Ogni squadra ha giocato due partite (uno contro uno) contro le altre nazioni dello stesso girone e i punti di entrambe le gare sono stati sommati per comporre la classifica.

Le 10 vincitrici dei gironi si sono qualificate direttamente alla fase finale, mentre le 10 seconde hanno disputato un torneo di spareggio per determinare le altre sei partecipanti.