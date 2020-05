UEFA e Disney incoraggiano i bambini a diventare 'Incredibili' a casa con Playmakers

Grazie a una nuova iniziativa lanciata da UEFA e Disney, i bambini di tutta Europa possono adesso vestire i panni dei loro personaggi preferiti degli Incredibili 2 - campione di incassi Disney-Pixar - mantenendo uno stile di vita attivo dentro casa.

Play at Home con Playmakers è un'estensione del primo programma di calcio di base pan-europeo della UEFA per bimbe dai 5 agli 8 anni - i Playmakers - che utilizza la magia della Disney per incoraggiare un regolare esercizio fisico - e far nascere l'amore per il calcio.

Con sei capitoli scaricabili dal sito www.uefa.com/playmakers, genitori e tutori possono accedere gratuitamente alle attività a tema Incredibili 2 della Disney-Pixar, che esplorano i personaggi principali del film attraverso elementi di lettura, gioco, creazione e narrazione.

Usando il movimento e l'immaginazione, i bambini potranno imitare i superpoteri del film per allungarsi come Elastigirl, o assumere una forza sovrumana come Mr Incredibile, in attività divertenti che potranno essere eseguite a casa da tutta la famiglia.

“Siamo felici di aver ampliato il nostro programma Playmakers con una serie di 'giochi da fare in casa', dove i bambini e le loro famiglie possono essere attivi e divertirsi insieme. In questi tempi senza precedenti vogliamo assicurarci di poter contribuire a fornire ottimi modi per far divertire e motivare i bambini più piccoli con il gioco e il calcio. Speriamo che le famiglie di tutta Europa si divertano usando la loro immaginazione attraverso la magia della Disney, permettendo a tutti di scappare un po' in una dimensione magica, il tutto restando al sicuro in casa", ha detto Nadine Kessler, responsabile UEFA per il Calcio Femminile.

"Realizzate attraverso la narrazione magica Disney, le attività sono progettate per mantenere i bambini in forma e la loro mente attiva, incoraggiando il gioco fantasioso e la creatività".

Gioca a casa con i Playmakers

Ognuno dei sei capitoli è a tema su un diverso personaggio del film 'Gli Incredibili 2' - Elastigirl, Mr Incredibile, Violetta, Dash, Jack-Jack e Siberius - e inizia con l'esplorazione della loro personalità. I bambini possono ricreare i loro poteri utilizzando oggetti di uso domestico e la loro immaginazione in una serie di attività progettate per lavorare sul loro movimento e introdurre nozioni calcistiche basilari, concentrandosi soprattutto sull'aspetto ludico.

Ogni capitolo comprende anche un'attività basata su dei lavoretti, come la colorazione di una foto di Mr Incredibile o un'intervista con Elastigirl, con i membri della famiglia incoraggiati a condividere foto e video online usando l'hashtag #UEFAPlaymakers, in modo che i bambini possano anche vedere i lavoretti degli altri.

Il primo programma paneuropeo UEFA di calcio di base dedicato alle ragazze

Playmakers è stato ispirato da una ricerca accademica che dimostra il ruolo positivo della narrazione nell'aiutare le bambine a praticare uno sport. Rappresenta un primo passo verso il raggiungimento di uno degli obiettivi principali di "Time for Action", la Strategia del Calcio Femminile UEFA - ovvero raddoppiare la partecipazione delle ragazze e delle donne nel calcio entro il 2024.

Dedicato alle bambine di 5-8 anni che attualmente non giocano a calcio, sette federazioni affiliate alla UEFA - Scozia, Norvegia, Belgio, Polonia, Austria, Romania e Serbia - lanceranno le sessioni Playmakers nelle scuole, nei circoli e nelle comunità locali nel corso di quest'anno. Altre federazioni dovrebbero introdurre il programma nel 2021.

L'iniziativa è anche il risultato di un accordo per lo scambio di conoscenze con la federcalcio inglese che attualmente gestisce il programma Shooting Stars in collaborazione con la Disney.

Maggiori informazioni sul lancio del programma e sulla collaborazione con la Disney sono disponibili qui.

Genitori e tutori interessati a saperne di più sul programma Play at Home con i Playmakers possono visitare il sito www.uefa.com/playmakers.