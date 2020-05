Prova il quiz su Lionel Messi!

In tutto il mondo, genitori e insegnanti cercano di barcamenarsi con lo smart working e la scuola a distanza, mentre i bambini studiano a casa e non possono tirare due calci al pallone con gli amici.

Per regalare a tutti una pausa dallo studio e una sana dose quotidiana di calcio, la UEFA Foundation ha ideato una serie di divertenti quiz per bambini sulle competizioni UEFA per club.

Il quiz di oggi riguarda uno dei giocatori più forti del mondo, Lionel Messi. Quanto conosci il grande campione del Barcellona?

Basta semplicemente guardare il video sopra, gustarsi i gol e rispondere ad alcune domande. Qualche ricerca su UEFA.com permetterà di trovare risposta alle domande più difficili.

Lo stadio del Barcellona ©UEFA.com

Il quiz è pensato per bambini dai 6 a 12 anni, ma anche gli adulti possono divertirsi a rispondere!

Sei pronto/a? Guarda il video e rispondi alle seguenti domande. Troverai le risposte in fondo alla pagina.

1. Nel video, Messi segna tutti i gol di sinistro: vero o falso?

A Vero

B Falso

2. Contando anche i replay, quante volte tocca la palla Messi?

A 4

B 5

C 6

3. Messi ha trascorso l'intera carriera nel Barcellona. In quale paese si trova?

A Francia

B Portogallo

C Spagna

4. Guarda questo link. Quanti campionati ha vinto Messi con il Barcellona?

A 8

B 9

C 10

5. Messi ha segnato otto triplette in Champions League. A quanti gol corrispondono?

A 18

B 24

C 30

INTERVALLO: solo per curiosità, qual è il tuo gol preferito tra quelli che hai visto? Sapresti ricrearlo?

6. Messi ha segnato 117 gol nelle competizioni UEFA per club, mentre Cristiano Ronaldo ne ha segnati 131. Quanti gol deve ancora segnare Messi per raggiungere Ronaldo?

A 14

B 16

C 18

7. Messi è nato il 24 giugno 1987 e ha segnato il primo gol in Coppa del Mondo FIFA a 18 anni e 357 giorni. Che anno era?

A 2005

B 2006

C 2007

Messi ha passato l'intera carriera al Barcellona ©UEFA.com

8. Messi ha segnato 50 dei suoi 438 gol in Liga nella stagione 2011/12. Se in quella stagione ne avesse segnati zero, quanti ne avrebbe in totale adesso?

A 378

B 388

C 398

9. "Millions see" è l'anagramma di "Lionel Messi": vero o falso?

A Vero

B Falso

10. Messi ha giocato la finale di Coppa del Mondo FIFA 2014 con l'Argentina. Contro quale squadra ha perso?

A Inghilterra

B Germania

C Italia

Vuoi sapere subito le risposte? Scorri in basso!





RISPOSTE

1 A

2 B

3 C

4 C

5 B

6 A

7 B

8 B

9 A

10 B

Sei pronto/a per un altro quiz sulla UEFA Champions League? Prova questo!