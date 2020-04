La Youth League aiuta i calciatori a vincere in campo e fuori

Il calcio in tutta Europa è al momento fermo ma i giocatori di UEFA Youth League di tutto il continente possono ancora lavorare sulla propria carriera grazie all'app UEFA For Players, che offre una guida esaustiva e dei preziosi consigli ai giovani calciatori in erba.

Nell'ambito delle iniziative educative della UEFA Youth League di questa stagione, club e giocatori stanno utilizzando l'app per ottenere informazioni pratiche per la vita dentro e fuori dal campo.



La conclusione del torneo era prevista per aprile ma, come altre competizioni UEFA, l'epilogo della stagione è attualmente rinviato fino a nuovo avviso a causa della pandemia mondiale di COVID-19.



Nonostante il gioco sia fermo, le squadre continuano a utilizzare l'app, che al suo interno ha una vasta gamma di moduli e sfide da completare e che permette ai giocatori di guadagnare punti in classifica andando avanti.

La UEFA ha assegnato dei premi speciali ai giocatori che hanno ottenuto i migliori punteggi ogni mese per tutta la stagione. Il club primo in classifica alla fine della stagione riceverà dei finanziamenti per una speciale attività di squadra.

I vincitori

Allo stato attuale i primi tre in classifica sono:

1. Filip Horský (Slavia Praha)

2. Lennert Hallaert (Club Brugge)

3. Francho Serrano (Real Zaragoza)

I primi tre club in classifica sono:

1. Real Zaragoza

2. Juventus

3. Atlético Madrid e Derby County (NB: 3° premio diviso)

"Questa app ci ha aiutato a comprendere meglio il mondo del calcio per adulti", ha dichiarato Francho Serrano, capitano del Zaragoza e terzo giocatore classificato. "Siamo consapevoli che è molto importante avere una formazione completa e questa app lo fa.

Juventus e Atlético sono nei primi tre posti ©Getty Images

"È stato un grande onore per noi portare il nome del Real Zaragoza in Europa, in competizione con club storici nella UEFA Youth League. Abbiamo sentito la responsabilità di fare del nostro meglio, come sempre, e nel mio caso indossare la fascia da capitano della UEFA è stata davvero fantastico".

Progressi in campo e fuori dal campo

Il responsabile del settore giovanile del Zaragoza, Ramón Lozano, ritiene che l'esperienza della UEFA Youth League sia stata particolarmente vantaggiosa per i giovani del club.

"L'esperienza è stata fantastica per loro. Hanno avuto la responsabilità di rappresentare nuovamente il Real Zaragoza in Europa e il loro atteggiamento è stato incredibile, tutti noi ne siamo orgogliosi", ha spiegato, prima di discutere di come l'app UEFA For Players abbia aiutato il squadra.

Il Real Zaragoza ha apprezzato l'esperienza ©Getty Images

"Vincere questo trofeo ha mostrato loro che lavorare come una squadra con costante impegno e dedizione può portare a risultati brillanti. Hanno imparato che il calcio non è solo ciò che accade sul campo, ma ci sono altri fattori come la gestione finanziaria, la loro seconda carriera e l'integrità di valori".

La Youth League ha inoltre offerto ai club l'opportunità di scambiare idee e favorire buoni rapporti. Il Club Brugge ha affrontato il Paris Saint-Germain e il Real Madrid in questa stagione, e Pascal De Maesschalck, responsabile del settore giovanile del Bruges, crede che questo incontro aiuterà la crescita dei suoi giocatori.

"I colleghi erano aperti a condividere informazioni su come funziona", ha detto. "Lo staff del Real Madrid ha tenuto una presentazione per i nostri allenatori del settore giovanile quando sono venuti a Bruges e abbiamo cenato con i colleghi del PSG per condividere idee".

Gioia per il Club Brugge in UEFA Youth League ©UEFA.com

"La Youth League ci offre anche, dal punto di vista gestionale, informazioni molto interessanti sui nostri giocatori. Quello che vediamo, perché siamo stati fortunati a giocare due stagioni di consecutive, è che i giocatori fanno un passo avanti sotto ogni aspetto: performance, concentrazione, qualità, senso di responsabilità. Ciò significa che i giocatori possono integrarsi più velocemente nella prima squadra grazie a questa esperienza".

L'app UEFA For Players è stata sviluppata in collaborazione con alcuni ex calciatori di livello internazionale per aiutare i giocatori professionisti ad affrontare sia in campo che fuori dal campo le sfide che prima o poi si troveranno davanti in carriera.

Con un formato interattivo e coinvolgente, l'app vanta un'ampia gamma di moduli didattici, tutti basati su video di simulazione immersiva e casi di studio reali.

I moduli:

Anche il Derby County appare nell'albo d'oro ©Getty Images

• My UEFA – principi fondamentali della UEFA; valori, ruoli e mission

• Anti-Doping – Informazioni sull'antidoping per sensibilizzare e proteggere i giocatori

• UEFA Integrity – Informazioni essenziali e suggerimenti da fare propri sull'integrità per la tutela dei calciatori

• My Game – Informazioni fondamentali sulle Regole del Gioco e sui regolamenti delle principali competizioni UEFA

• My Second Career – Informazioni sulla preparazione di una carriera fuori dal campo e consigli sui programmi di formazione che possono essere utili

• My Image – Comunicazione, media e gestione social media, con consigli su cosa fare e cosa non fare

• My Finances - Informazioni sull'importanza di una corretta gestione delle finanze e degli obblighi finanziari dei giocatori

• Social Fair Play - Informazioni sulla diversità e l'inclusione e su come agire come agenti di cambiamento dentro e fuori dal campo