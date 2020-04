La UEFA destina 236,5 milioni di euro alle federazioni affiliate in questi tempi difficili

La UEFA ha deciso di destinare 236,5 milioni di euro per aiutare le 55 federazioni affiliate ad affrontare l'emergenza COVID-19 nelle rispettive nazioni.

Questo finanziamento HatTrick viene solitamente distribuito alle federazioni nazionali per coprire i costi di gestione e aiutare a sviluppare aree specifiche e mirate del calcio nazionale. Tuttavia, la UEFA ha deciso di consentire a ciascuna federazione di stabilire le proprie priorità alla luce dell'impatto negativo del coronavirus sul calcio a tutti i livelli.

A proposito dei fondi, il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha commentato:

"Il nostro sport affronta una sfida senza precedenti per via della crisi COVID-19. La UEFA vuole aiutare le federazioni a rispondere in modo appropriato alle circostanze specifiche. Di conseguenza, abbiamo deciso di destinare fino a 4,3 milioni di euro a federazione per il resto di questa stagione e per la successiva. Ogni federazione affiliata potrà usare i fondi, oltre a parte dei fondi d'investimento, come ritiene opportuno per ricostruire una comunità del calcio danneggiata".

"Credo che sia una decisione responsabile per aiutare la comunità del calcio il più possibile. Sono fiero che il calcio stia dimostrando unità durante questa crisi. Senza dubbio, il calcio sarà al centro delle attività che consentiranno alla gente di tornare alla normalità, quando sarà il momento. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che sia in grado di rispondere all'appello".

Nota per i redattori

Il programma di assistenza UEFA HatTrick è uno dei più grandi programmi di solidarietà e sviluppo mai istituiti da un'organizzazione sportiva. È nato nel 2004 dopo UEFA EURO in Portogallo. Si basa su un concetto semplice: reinvestire gran parte degli introiti del Campionato Europeo per far crescere il calcio su tre fronti (da qui il nome del programma): investimenti, formazione e condivisione delle conoscenze. Entro il 2024, il programma HatTrick avrà raggiunto la ragguardevole cifra di 2,6 miliardi di euro destinati alle federazioni UEFA.