L'Inter piange Peiró

Lo spagnolo Joaquin Peiró, campione d'Europa con l'Inter negli anni '60, è scomparso all'età di 84 anni.

Peiró, vincitore della Coppa delle Coppe UEFA 1961/62 e di due Coppe del Re con l'Atlético Madrid, è stato uno dei primi giocatori spagnoli ingaggiati all'estero e ha alzato la Coppa dei Campioni del 1965 con l'Inter, oltre a due Coppe Intercontinentali.

In Spagna ha allenato per 25 anni, riscuotendo buoni successi con il Málaga: dopo la promozione in Liga nel 1999 e la vittoria della Coppa UEFA Intertoto nel 2002, ha raggiunto i quarti di Coppa UEFA la stagione successiva.

"Con Joaquín Peiró, la nostra famiglia perde un'altra persona che ha dato tutto per l'Atlético, sia in campo che fuori - si legge sul comunicato della società -. Tutto il club, il presidente e la dirigenza porgono le più sentite condoglianze ai suoi parenti e amici".

Peiró ha collezionato 12 presenze e cinque gol nella Spagna, con cui ha partecipato ai mondiali del 1962 e del 1966.