UEFA convoca protagonisti calcio europeo per meeting

Alla luce degli sviluppi nella diffusione del COVID-19 in tutta Europa e delle analisi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la UEFA ha oggi invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i dirigenti dell'Associazione dei Club Europei e delle Leghe Europee e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alle riunioni in videoconferenza di martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo alla pandemia.

Nel corso della videoconferenza si discuterà di tutte le competizioni nazionali ed europee, compreso UEFA EURO 2020.

Ulteriori comunicazioni verranno fatte dopo tali incontri.