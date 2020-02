008 - Biglietti per la finale di UEFA Europa League 2020



La vendita dei biglietti per la finale di UEFA Europa League 2020 a Danzica (Polonia) inizia oggi alle 14:00 (CET) esclusivamente su UEFA.com e proseguirà fino al 12 marzo 2020 alle 14:00 (CET). In totale saranno disponibili 10.000 biglietti per i tifosi di tutto il mondo.

Alle squadre finaliste saranno destinati 20.000 biglietti (10.000 per squadra). La finale si disputerà mercoledì 27 marzo 2020 alle 21:00 (CET) al Gdańsk Stadium (capienza netta: 39.500 spettatori).

I biglietti non saranno venduti in ordine di richiesta ma saranno assegnati tramite estrazione al termine del periodo di vendita.

Dopo aver consultato l'organo indipendente Football Supporters Europe (FSE), la UEFA ha definito i seguenti prezzi:

• Categoria 4: 40 €

• Categoria 3: 65 €

• Categoria 2: 90 €

• Categoria 1: 130 €

• Biglietti per diversamente abili: 40 € (biglietto al prezzo di Categoria 4 comprensivo di un biglietto gratuito per un accompagnatore)



Biglietti "Flexi-Final"

La UEFA riconosce che l'interesse da parte dei tifosi per la finale di UEFA Europa League può dipendere dalle squadre qualificate. In quest'ottica, e proseguendo la strategia "Fans First" inaugurata a UEFA EURO 2020, la UEFA offre al pubblico neutrale un nuovo tipo di biglietto: il biglietto "Flexi-Final", pensato specificamente per i tifosi che vogliono assistere alla finale solo se si qualifica la loro squadra.

I biglietti "Flexi-Final" sono diversi da quelli assegnati alle finaliste e saranno disponibili solo per i tifosi delle squadre ancora in gara. Per i biglietti "Flexi-Final", i tifosi sono soggetti a commissioni specifiche. Tuttavia, se la loro squadra non dovesse arrivare in finale, il biglietto sarà rimborsato totalmente, escluse le commissioni. Tutti i biglietti per il pubblico neutrale, compresi i biglietti "Flexi-Final", saranno consegnati in formato elettronico attraverso l'applicazione ufficiale UEFA dedicata.

I tifosi che intendono assistere alla finale indipendentemente dalle squadre qualificate possono richiedere i normali biglietti.

È possibile richiedere un massimo di quattro biglietti a persona. I biglietti saranno personalizzati e ogni richiedente dovrà inserire i suoi dati personali sul portale. Entro fine marzo 2020, i richiedenti saranno informati via e-mail dell'esito della richiesta, sia in caso positivo che negativo.

I tifosi potranno anche controllare lo stato della richiesta sul portale biglietti. I tagliandi saranno consegnati in formato elettronico tramite l'applicazione ufficiale UEFA dedicata.

Su UEFA.com è disponibile la sezione FAQ.

I pacchetti Hospitality a prezzo competitivo sono disponibili qui.

Biglietti - Termini e condizioni

I biglietti per la finale di UEFA Europa League 2020 sono soggetti a rigidi termini e condizioni che impediscono la rivendita o il trasferimento non autorizzati e che invalidano i biglietti acquistati o utilizzati violando tali clausole. Tutti i possessori di biglietti sono legalmente vincolati ai termini e alle condizioni, che la UEFA applica attivamente. Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per controllare che i biglietti non siano venduti a persone soggette a divieto di ingresso negli stadi. La vendita dei biglietti al pubblico neutrale per la finale di UEFA EURO 2020 sarà condotta esclusivamente su UEFA.com. La UEFA invita tutti i tifosi a non acquistare i biglietti o i pacchetti Hospitality da rivenditori, agenzie o siti non autorizzati, perché i biglietti ottenuti violando i termini e le condizioni UEFA non saranno validi e agli acquirenti potrebbero vedersi negare l'ingresso allo stadio.