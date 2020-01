Vincitori premi fair play UEFA 2018/19

La Finlandia e le Isole Faroe si sono aggiudicate rispettivamente il premio fair play generale e il premio per la condotta degli spettatori per il secondo anno consecutivo, mentre la Georgia ha vinto il premio per il maggior salto nella classifica generale fair play da una stagione all'altra.

Giovani tifosi georgiani ©UEFA

Le federazioni vincenti nelle tre categorie riceveranno 50.000 euro ciascuna, che doneranno a club dilettantistici o professionistici per finanziare progetti legati al fair play o al rispetto.

Le classifiche fair play UEFA 2018/19 si basano sui punteggi fair play ottenuti in tutte le partite delle competizioni UEFA per club o per nazionali dall'1 luglio 2018 al 30 giugno 2019.

Le classifiche vengono stabilite secondo il rapporto fair play compilato dopo ogni partita dai delegati UEFA, che si consultano con gli arbitri e gli osservatori arbitrali.

I tifosi delle Isole Faroe incitano la loro squadra ©UEFA

Nella classifica finale sono incluse solo le federazioni che hanno giocato almeno 42 partite. Questo sbarramento si ottiene dividendo il numero totale di partite europee per il numero di federazioni UEFA partecipanti.

Per informazioni dettagliate sui premi fair play, leggere gli articoli 12 e 13 del Regolamento fair play UEFA

Vincitori precedenti dei premi fair play UEFA (con il sistema attuale)

2015/16

Fair play generale: Norvegia

Maggior salto nella classifica fair play: Bielorussia

Condotta degli spettatori: Estonia

2016/17

Fair play generale: Islanda

Maggior salto nella classifica fair play: Georgia

Condotta degli spettatori: Finlandia

2017/18

Fair play generale: Finlandia

Maggior salto nella classifica fair play: Irlanda del Nord

Condotta degli spettatori: Isole Faroe