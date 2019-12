Un milione di biglietti per i tifosi delle squadre qualificate a UEFA EURO 2020

049 - Biglietti disponibili esclusivamente su EURO2020.com

I tifosi delle 20 nazioni già qualificate a UEFA EURO 2020 potranno richiedere i biglietti per guardare la loro squadra da mercoledì 4 dicembre alle 14:00 (CET), quando si apriranno le vendite in esclusiva su EURO2020.com.

I tifosi possono acquistare i biglietti fino al 18 dicembre alle 14:00 (CET). Il torneo festeggerà i 60 anni del Campionato Europeo UEFA e si concluderà nello stadio più famoso del mondo, Wembley.

I tifosi delle quattro squadre che si qualificheranno tramite gli spareggi potranno richiedere i biglietti poco dopo la fine delle suddette partite, in programma dal 26 al 31 marzo 2020.

Più di metà dei biglietti disponibili sarà nella categoria di prezzo più economica, con prezzi per la fase a gironi a partire da €30 a Baku, Bucarest e Budapest e da €50 nelle altre città.

Quest'ultima tornata di vendite segue la fase di vendita al pubblico neutrale condotta con successo nell'estate 2019, con 19,3 milioni di richieste pervenute dal 12 giugno al 12 luglio per 1,5 milioni di tagliandi.

UEFA EURO 2020 sarà il campionato europeo più grande di sempre, con oltre 3 milioni di biglietti disponibili di cui l'82% destinati ai tifosi.

Biglietti per i tifosi delle squadre partecipanti

Turno Città di UEFA EURO 2020 Biglietti per i tifosi delle squadre partecipanti Fase a gironi Copenhagen 14.000 Fase a gironi Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Dublin, Glasgow e San Pietroburgo 20.000 Fase a gironi Monaco, Roma 24.000 Fase a gironi Londra 28.000 Ottavi di finale Amsterdam, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Dublino, Glasgow e Londra 12.000 Quarti di finale Baku, Monaco, Roma e San Pietroburgo 12.000 Semifinali Londra 24.000 Finale Londra 26.000



La Federcalcio di ogni nazione qualificata applicherà le proprie condizioni di richiesta dei biglietti. I tifosi potranno richiedere i biglietti per la fase a gironi o i biglietti speciali "Follow my Team", che consentono di assistere a una partita della fase a eliminazione diretta indipendentemente dalla città in cui si disputa. Se la squadra viene eliminata prima di tale partita, i tifosi vengono rimborsati.

Per tutte le partite in cui la domanda supera l'offerta, i biglietti saranno assegnati con procedure definite da ogni federazione. Tutti i richiedenti saranno informati dell'esito della richiesta entro la fine di gennaio 2020.

Portando avanti la strategia "Fans First" inaugurata a maggio 2019, i tifosi di tutte le squadre qualificate a UEFA EURO 2020 possono richiedere i biglietti per le semifinali e la finale, con un prezzo rispettivo di soli €85 e €95. I biglietti "Fans First" sono condizionali: se la squadra viene eliminata prima della semifinale o della finale, i tifosi saranno rimborsati.



Più biglietti disponibili per il pubblico neutrale

I tifosi che non soddisfano i criteri definiti dalle federazioni o non seguono una squadra specifica sono nuovamente invitati a richiedere i biglietti attraverso l'estrazione pubblica su EURO2020.com/tickets, dove la prossima tranche di biglietti sarà disponibile dal 4 dicembre 2019 alle 14:00 (CET).

Per dare un riconoscimento al contributo dei tifosi al calcio, e per proseguire il programma Fans First che ha avuto grande successo da maggio 2019, i richiedenti che non si aggiudicano i biglietti potrebbero essere invitati (in base alla posizione nel sorteggio) ad acquistare i biglietti disponibili in una fase successiva (dopo mancati pagamenti, resi, ecc.).

I biglietti per chi necessita di posti a sedere facilmente accessibili e quelli per spettatori in sedia a rotelle saranno venduti al prezzo di categoria 3 (il più basso) indipendentemente dalla posizione nello stadio.

Per informazioni sui pacchetti Hospitality ufficiali per UEFA EURO 2020, visitare EURO2020.com/hospitality

Per consultare la brochure dettagliata sui biglietti, fare clic qui.