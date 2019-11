Il Presidente UEFA incontra il Presidente del CIO

l presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha incontrato il presidente del CIO Thomas Bach presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, in Svizzera, per discutere di questioni di interesse comune per il mondo dello sport, pochi mesi prima dell'inizio di UEFA EURO 2020 e delle Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo.

Le discussioni si sono incentrate sulle sfide che affrontano lo sport e la società, con il sorgere dell'intolleranza e del pregiudizio che si manifestano sia nello sport che nella vita.

I due presidenti hanno inoltre convenuto di continuare a scambiarsi e condividere regolarmente idee in futuro, in modo che entrambe le organizzazioni possano affrontare congiuntamente le problematiche che riguardano il mondo dello sport al fine di trovare e attuare soluzioni a beneficio dello sport, delle parti interessate e dei tisosi in generale.