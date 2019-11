Le leggende del calcio completano il master UEFA

Circa due anni di lavoro hanno dato i loro frutti per un gruppo di ex calciatori professionisti. Nomi come Gilberto Silva, Dimitris Papadopoulos e Patrick Mboma si sono distinti anche sui banchi oltre che sul campo da gioco.

I tre sono fra i 21 ex calciatori internazionali che hanno conseguito l'UEFA Executive Master for International Players (MIP).

Il programma MIP fornisce agli ex calciatori le competenze per iniziare una nuova carriera ©UEFA.com

"E' stato difficile perché non eravamo abituati", ha dichiarato l'ex centrocampista di Celtic, Aston Villa e Bulgaria Stiliyan Petrov. "Quando eravamo giovani andavamo a scuola per seguire il nostro percorso di educazione e formazione, ma una volta finita la carriera calcistica bisogna scegliere che cosa si vuole fare dopo e se si desidera rimanere nel calcio. Alcuni di noi hanno scelto questo percorso.

"E' stata dura, sono stati due anni molto lunghi, ma oggi è il giorno del diploma e siamo molto soddisfatti. Abbiamo lavorato duro come gruppo e ancora più duramente come singoli; ora vogliamo dimostrare du essere in grado di restare nel calcio, ma con un ruolo differente".

"Il corso mi ha insegnato tanto"

Dmitry Bulykin lavor come consigliere del presidente della Lokomotiv Mosca ©UEFA.com

Dopo aver iniziato il corso due anni fa, gli ex giocatori hanno frequentato sessioni della durata di sette settimane nelle principali città del mondo. Per fornire loro una preparazione completa, ogni sessione ha preso in esame un aspetto differente dell'amministrazione e della governance calcistica. Inoltre, i giocatori che non avevano già un ruolo all'interno di un'organizzazione sportiva hanno dovuto effettuare uno stage lavorativo di tre mesi per conseguire il diploma.

Dmitry Bulykin, ex nazionale russo che ha militato in Germania e Olanda e che ora ricopre il ruolo di consigliere del presidente alla Lokomotiv Mosca, ha spiegato che il corso gli ha fornito un eccellente spaccato della vita al di fuori del campo e gli è stato di grande aiuto per l'incarico che ricopre attualmente.

"Mi ha aiutato molto", ha ammesso Bulykin. "Ho iniziato a comprendere molti aspetti della gestione di un club, come è strutturato e qual è il budget. Durante il corso abbiamo messo a confronto i bilanci di Barcellona, Real [Madrid] e Arsenal. Questo ti aiuta a comprendere che cosa significhi avere un determinato budget a disposizione in un club. Inizi a studiarlo, lo valuti e ne fai un'analisi preliminare".

"Il corso mi ha insegnato molto; mi ha aiutato a capire vari aspetti del calcio non solo sul campo, ma anche in termini di gestione sportiva".

"L'esperienza diretta è fondamentale"

Annike Krahn ritiene che le ex calciatrici dovrebbero essere più coinvolte nel processo decisionale ©UEFA.com

I moduli del corso sono ideati per fornire agli ex professionisti una vasta gamma di competenze fondamentali per avere successo nella loro seconda carriera. Ad esempio, gli studenti hanno appreso come si può giungere a ricoprire una posizione dirigenziale, la gestione del marketing strategico e delle comunicazioni e quella dello stadio e delle operazioni logistiche. Inoltre, i partecipanti hanno anche analizzato il modello delle leghe e dei club nord americani.

L'ex nazionale tedesca Annike Krahn ritiene che il programma UEFA MIP fornisca agli ex giocatori una formazione fondamentale su aspetti diversi del calcio ed è convinta che gli ex calciatori, uomini e donne, debbano essere coinvolti nel processo decisionale che riguarda il loro sport.

"Ogni giocatrice che ha amato il calcio e vuole rimanere nell'ambito sportivo deve cercare di ricoprire una posizione di rilievo all'interno del movimento femminile, perché nessuno lo conosce meglio di chi lo ha vissuto dall'interno", ha spiegato Krahn.

"Se le ex calciatrici ricopriranno ruoli di rilievo, il calcio femminile ne trarrà giovamento".

"Ora penso in maniera più strategica"

Kaká partecipa alla terza edizione del programma MIP ©UEFA.com

L'ex difensore del Birmingham City Michael Johnson ha vissuto due anni densi di eventi dopo aver aderito al programma MIP. Nel 2018 è stato scelto come Ct della Guyana, contribuendo all'approdo di un paese con una popolazione di 800.000 persone alle fasi finali della CONCACAF Gold Cup per la prima volta nella sua storia.

Dopo quell'esperienza Johnson è diventato Ct dell'Inghilterra e ritiene che il corso MIP gli abbia insegnato a pensare in maniera più strategica, permettendogli di diventare più efficace come interlocutore dei dirigenti delle organizzazione sportive.

"Ora penso in maniera più strategica e so come far sentire la mia influenza in sala riunioni", ha spiegato Johnson. "Prima ero solo un allenatore, ora discuto con presidenti e amministratori delegati su come costruire una strategia vincente e su quale sia la vision da adottare per raggiungere nuovi traguardi".

"Bisogna imparare a superare gli errori"

L'obiettivo principale del programma MIP è fornire agli ex calciatori gli strumenti necessari per trasformare le loro qualità sul campo in abilità dirigenziali da cui il calcio possa trarre giovamento.

Per festeggiare il diploma, i partecipanti alla seconda edizione hanno sfidato sul campo quelli della terza ©UEFA.com

I diplomati al corso UEFA MIP ricevono un master in studi avanzati rilasciato dal CDES dell'Università di Limoges, in collaborazione con il Birkbeck College dell'Università di Londra. Il programma è organizzato in collaborazione con l'Associazione Club Europei e la FIFPro.

L'ex centrocampista della Spagna Gaizka Mendieta ha già avviato una seconda carriera di successo: gestisce un ristorante di successo a Londra e nel tempo libero si diletta a fare il DJ.

Ma nonostante i suoi successi, Mendieta è felice che il programma MIP gli abbia insegnato nuove abilità che gli permettano di continuare a crescere.

“Il MIP ci aiuta a riconoscere situazioni con le quali abbiamo avuto a che fare per 15 o 20 anni durante le nostre carriere e a utilizzare al meglio quest'esperienza sul mercato del lavoro, sia dentro che fuori dal mondo del calcio", ha spiegato Mendieta.

Didier Drogba, Júlio César ed Andrey Arshavin prenderanno parte alla terza edizione ©UEFA.com

"Parlo di leadership, lavoro di squadra, sacrificio, determinazione e capacità di lasciarsi alle spalle gli errori. Questo è fondamentale ed è qualcosa che va imparato. Noi lo abbiamo fatto attraverso il calcio e il MIP ci ha insegnato come tirarlo fuori e usarlo".

"Voglio essere d'esempio"

Trenta giocatori stanno iniziando il loro percorso MIP, tra i quali Didier Drogba, Kaká e Gerardo Torrado. L'ex portiere brasiliano Júlio César, vincitore della UEFA Champions League 2020 con l'Inter, partecipa su raccomandazione dell'ex compagno Maxwell, ma c'è anche un altro motivo che lo ha spinto a riprendere gli studi.

"Ho un figlio di 17 anni e una figlia di 13 e voglio essere d'esempio per loro", ha spiegato. "Loro sanno che loro padre ha una bella storia da calciatore, ma quando chiudi con il calcio ti assalgono mille dubbi e l'idea ritrovarti un giorno a guardare una partita in televisione e basta spesso fa paura. Non voglio che succeda, voglio essere un esempio per i miei figli, ecco perché ho scelto questo programma".