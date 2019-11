Heineken sponsorizza UEFA EURO 2020 e rinnova in UEFA Champions League

Heineken, partner della UEFA Champions League da oltre 25 anni, consolida il suo legame con la UEFA rinnovando la sponsorizzazione per altri tre anni e diventando Official Beer Partner di UEFA EURO 2020.

Con questo accordo, Heineken sarà partner della competizione per club più prestigiosa d'Europa – la UEFA Champions League – e di uno dei tornei internazionali più importanti del mondo, il Campionato Europeo UEFA. Allo stesso tempo, l'azienda olandese ha rinnovato la partnership per la UEFA Champions League per altri tre anni, dal 2021 al 2024.

Heineken sponsorizzerà UEFA EURO 2020 e la UEFA Champions League ©UEFA.com

"È un periodo esaltante per il calcio europeo. UEFA EURO 2020 si disputerà in 12 paesi per la prima volta per festeggiare il 60º anniversario della competizione, mentre la UEFA Champions League è sempre più la competizione per club più importante del mondo", ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA Events SA.

"Sappiamo quanto ha da offrire Heineken grazie al suo straordinario impegno con il pubblico della UEFA Champion league in tutto il mondo e siamo contenti di prolungare la partnership per altre tre stagioni. Inoltre, siamo lieti di poterci affidare all'esperienza e alle innovative campagne di marketing di Heineken in preparazione e durante UEFA EURO 2020".

Il nuovo accordo di sponsorizzazione per UEFA EURO 2020 prevede i diritti esclusivi per la vendita di birra alla spina negli stadi, nelle fan zone e nei fan village durante il torneo, pubblicità su pannelli LED a bordo campo, diritti digitali, presentazioni Man of the Match, trasmissione di partite e biglietti regalo.

L'azienda realizzerà anche campagne di marketing TV e digitali integrate con la partecipazione del suo ambasciatore globale Thierry Henry, mentre entrambe le competizioni avranno un ruolo importante nel sostenere gli obiettivi di crescita commerciale di Heineken in Europa e nel mondo.

"Sponsorizzando la UEFA Champions League, Heineken ha un legame senza eguali con i tifosi", ha dichiarato Hans Erik Tuijt, global sponsorship director di Heineken.

"Siamo lieti di poter consolidare ulteriormente i nostri rapporti grazie alla partnership per UEFA EURO 2020. In questo modo, daremo un contributo ai tornei per club e per nazionali più importanti d'Europa. UEFA EURO 2020 consentirà ad Heineken di creare esperienze ancora più coinvolgenti per i tifosi di tutta Europa e nel mondo. Questa partnership integra le altre nostre piattaforme esclusive globali: la coppa del mondo di rugby, la Formula 1 e James Bond".

Oltre che in UEFA Champions League, Heineken godrà dei diritti di sponsorizzazione in Supercoppa UEFA dal 2021 al 2024. Con questo accordo, inoltre, Amstel diventa partner della UEFA Europa Conference League, la nuova competizione UEFA che inizierà nel 2021/22, e continuerà a sponsorizzare la UEFA Europa League.

UEFA EURO 2020 si svolgerà la prossima estate dal 12 giugno al 12 luglio. Per festeggiare il 60º anniversario della competizione, il torneo si giocherà in 12 città europee: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo.

Nei prossimi anni, la finale di UEFA Champions League si disputerà nelle seguenti città: Istanbul 2020, San Pietroburgo 2021, Monaco 2022 e Londra 2023.