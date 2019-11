Takeaway.com diventa partner di UEFA EURO 2020™

Takeaway.com è stata presentata come partner ufficiale di UEFA EURO 2020™. L'azienda di consegna pasti a domicilio potrà esporre la propria pubblicità negli stadi, organizzerà servizi di accompagnamento dei giocatori in campo per i bambini e permetterà ai clienti e ai visitatori dei ristoranti affiliati di vincere migliaia di biglietti.

"Un'altra azienda nativa digitale si aggiunge alla nostra famiglia di sponsor in qualità di Official Food Delivery Service Partner: questo dimostra ancora una volta la forza del brand UEFA EURO 2020™ e che siamo sulla strada giusta con la nostra strategia digitale", ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA Events SA.

"In Europa, Takeaway.com si è affermata come leader nelle consegne a domicilio, un settore che cresce sempre più velocemente, dunque siamo entusiasti di averla bordo. Per tutto il torneo, permetterà a milioni di tifosi delle nazionali di ordinare gustosi piatti con semplicità e velocità, mentre guarderanno simultaneamente le più grandi stelle del calcio europeo in uno dei più grandi spettacoli mondiali".

Si prevede che il torneo verrà guardato in televisione da un totale di oltre cinque miliardi di spettatori, mentre negli stadi si attendono tre milioni di tifosi. Per festeggiare il suo 60º anniversario, UEFA EURO 2020™ verrà disputato in 12 paesi europei e sarà l'edizione più accessibile di sempre. In questo modo, Takeaway.com godrà di un accesso senza precedenti ai mercati di tutta Europa.

Attualmente, la società di consegne a domicilio serve 16,7 milioni di clienti in 11 nazioni. Tra queste ve ne sono diverse che potrebbero partecipare a UEFA EURO 2020, oltre ad alcune città ospitanti come Amsterdam, Bucarest e Monaco.

"La nostra azienda è già fra i marchi più riconosciuti nei paesi in cui operiamo - ha spiegato Jitse Groen, CEO di Takeaway.com -. La sponsorizzazione di UEFA Euro 2020 non potrà che aumentare la nostra portata e consoliderà Takeaway.com come società leader in Europa. Abbiamo un'opportunità unica di raggiungere l'intera popolazione, proprio nell'ora in cui i tifosi gustano i loro piatti preferiti".

UEFA EURO 2020™ inizierà a Roma il 12 giugno e si concluderà un mese dopo a Londra con la finale allo stadio di Wembley.