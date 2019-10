Esclusiva per UEFA EURO 2020 a MATCH Hospitality

MATCH Hospitality, leader nella gestione e nella vendita di programmi di ricettività per grandi eventi sportivi, è stata nominata agenzia di vendita esclusiva per i pacchetti Hospitality ufficiali per UEFA EURO 2020 in Spagna, Portogallo, Russia, Sudafrica, Messico, Perù e Colombia. I pacchetti Hospitality per il torneo saranno venduti ai residenti nei suddetti paesi esclusivamente attraverso MATCH Hospitality.

MATCH Hospitality ha un'esperienza comprovata nella gestione, realizzazione e vendita di programmi hospitality ufficiali per eventi sportivi internazionali. Sfruttando la sua presenza locale e i rapporti consolidati con i clienti nei paesi designati, si occuperà della vendita dei pacchetti Hospitality ufficiali per UEFA EURO 2020.

Jaime Byrom, presidente di MATCH Hospitality, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di lavorare in esclusiva per UEFA Events SA in Spagna, Portogallo, Russia, Sudafrica, Messico, Perù e Colombia. In questo modo potremo accontentare i clienti che vogliono acquistare i pacchetti Hospitality ufficiali per le partite di UEFA EURO 2020".

"Avendo creato pacchetti rivoluzionari per alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo, il nostro team globale conosce molto bene il legame tra la ricettività e lo sport nei paesi designati, oltre al loro desiderio e alla loro passione per il calcio europeo. UEFA EURO 2020 sarà l'occasione per festeggiare il 60º anniversario del torneo e non vediamo l'ora di contribuire al suo successo".

Philippe Margraff, UEFA Head of Revenue Operations, ha dichiarato: "Siamo contenti di lavorare con MATCH Hospitality per vendere i pacchetti Hospitality ufficiali per UEFA EURO 2020 in sette paesi. Riteniamo che questa partnership sia particolarmente fruttuosa grazie alla recente esperienza di MATCH Hospitality alla Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia".

UEFA EURO 2020 si disputerà in 12 città di 12 paesi europei. Il torneo inizierà venerdì 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, mentre le ultime tre partite (due semifinali e la finale) si giocheranno a Londra allo stadio di Wembley.

Il programma Hospitality ufficiale per UEFA EURO 2020 comprende un'ampia gamma di pacchetti con biglietti di categoria premium, servizi di ristorazione gourmet e le migliori posizioni negli stadi. Le soluzioni Hospitality ufficiali saranno vendute in ordine di prenotazione. Poiché le 12 città che ospitano UEFA EURO 2020 sono importanti mete turistiche, saranno la cornice ideale per la festa del calcio che si terrà da giugno a luglio 2020.



Calendario di UEFA EURO 2020: https://bit.ly/2BMwtDR

Sito Hospitality ufficiale di UEFA EURO 2020: https://match-hospitality.com/uefaeuro2020