Molten fornirà il pallone ufficiale della fase a gironi 2019/20 di UEFA Europa League

Molten fornirà il pallone ufficiale della fase a gironi di UEFA Europa League ©UEFA.com

Per la seconda stagione consecutiva, i palloni ufficiali della fase a gironi di UEFA Europa League saranno forniti dall'azienda giapponese di attrezzature sportive Molten che ha adattato il suo modello di punta - il Vantaggio 5000 - alla fase a gironi 2019/20.

Dando risalto particolare al brand UEFA, Molten ha creato un design esclusivo per il pallone da gara ufficiale della competizione. Non manca infatti l'iconica 'onda di energia' della UEFA Europa League che simboleggia l'avventura intrapresa dalle squadre per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, così come gli otto esagoni scuri caratteristici dei palloni da calcio che servono ad aumentare il riconoscimento visivo di quello che è un design unico.

Come se non bastasse, Molten ha usato un'esclusiva tecnologia di termosaldatura per eliminare le cuciture e rendere così la superficie della sfera senza interruzioni, cosa che non è possibile ottenere con le cuciture a mano. La superficie uniforme riduce infatti l'assorbimento d'acqua, garantisce livelli di prestazione sempre al top e consente al pallone di mantenere la forma totalmente sferica in qualsiasi condizione atmosferica

La superficie ad alveoli e testurizzata riduce l'impatto dell'aria quando il pallone è in volo. Questa migliorata stabilità, ottimizza il controllo della palla e aiuta i giocatori a passare e tirare con maggiore precisione.

All'inizio del prossimo anno, Molten presenterà anche il pallone della fase a eliminazione diretta di questa edizione di UEFA Europa League. La finale del 2019/20 si giocherà il 27 maggio nella città polacca di Danzica.