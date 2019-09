Meeting del Comitato Esecutivo a Ljubljana

041 – Festival per l'inaugurazione del programma UEFA Football in Schools

Il Comitato Esecutivo UEFA terrà il suo prossimo meeting all'InterContinental Hotel, Slovenska cesta 59, Ljubljana (Slovenia) martedì 24 settembre 2019 dalle 13:30 alle 17:00 (CET).

Alle ore 9 dello stesso giorno si svolgerà un festival del calcio di base nel centro di Ljubljana, in Trg republike (Piazza della Repubblica). I bambini di diverse scuole europee saranno affiancati da alcune celebrità del calcio per inaugurare il nuovo programma UEFA Football in Schools.

Meeting del Comitato Esecutivo UEFA

I principali punti all'ordine del giorno sono i seguenti:

• Designazione delle città ospitanti di varie finali UEFA:

– Finali di UEFA Champions League 2021, 2022 e 2023

– Finale di UEFA Europa League 2021

– Supercoppa UEFA 2021

– UEFA Futsal EURO 2022

– Fasi finali dei campionati UEFA giovanili nel 2021 e 2022

• Regolamento degli spareggi e del sorteggio della fase finale di UEFA EURO 2020

Al termine del meeting, nella stessa sede, è prevista una conferenza stampa alla quale parteciperà il presidente UEFA Aleksander Čeferin.

Festival UEFA Football in Schools

In Trg republike, uno dei luoghi simbolo di Ljubljana, si terrà un festival per inaugurare il programma UEFA Football in Schools. La nuova iniziativa UEFA dedicata al calcio di base vuole promuovere il calcio come strumento sociale ed educativo, garantendo l'accessibilità a tutti senza discriminazioni. Le scuole, in qualità di istituzioni egualitarie, sono il partner ideale per dare ai bambini di qualsiasi abilità, genere, etnia o religione la possibilità di imparare a giocare a calcio in un ambiente sicuro.

Il presidente UEFA Aleksander Čeferin e alcune leggende del calcio giocheranno una partita sette contro sette con la partecipazione di bambini delle scuole di Austria, Croazia, Ungheria, Italia e Slovenia. Al termine dell'evento sarà allestita una zona mista per i giornalisti.

I media che intendono partecipare alla conferenza stampa e/o al festival devono compilare il modulo di richiesta entro venerdì 20 settembre alle 12:00 (CET).

All'InterContinental Hotel sarà disponibile un'area di lavoro per i media con connessione WiFi. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su UEFA.com.