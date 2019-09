Sono disponibili le relazioni tecniche per le competizioni UEFA per club del 2018/19

Ogni stagione europea è caratterizzata da specifiche tendenze tattiche e tecniche, e le relazioni tecniche del 2018/19 su UEFA Champions League e UEFA Europe League ne hanno evidenziato evoluzioni e tendenze significative di questa esaltante stagione.

La relazione tecnica della UEFA Europa League 2018/19 ©UEFA.com

I report hanno analizzato stili e strategie più diffuse, e hanno fatto un approfondimento sulle squadre e sui giocatori più importanti che nella scorsa stagione hanno brillato in entrambe le competizioni. Le relazioni sono state redatte grazie al contributo e all'analisi completa fornita dalla squadra di osservatori tecnici UEFA, da allenatori esperti e da tecnici del settore.

Le relazioni contengono numerose analisi statistiche, e mirano a trasmettere informazioni importanti alla comunità di allenatori di tutto il continente. I report saranno messi a disposizione degli allenatori di tutta Europa per aiutarli a stare al passo con la crescita del calcio europeo d'elite, e rappresenteranno una lettura interessante per tutti gli amanti del calcio e delle statistiche.

Le relazioni tecniche della UEFA Champions League e UEFA Europa League 2018/19, pubblicate in inglese, francese e tedesco, saranno disponibili a breve anche in formato digitale su uefa.com. I report saranno consultabili anche sulla nuova piattaforma digitale - www.uefatechnicalreports.com - che conterrà versioni interattive dei rapporti tecnici per varie competizioni UEFA.

La piattaforma sarà lanciata a metà settembre.