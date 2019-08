Stéphanie Frappart arbitrerà la Supercoppa UEFA

032 – Prima donna ad arbitrare una finale UEFA maschile

La UEFA apre nuovi orizzonti designando Stéphanie Frappart per arbitrare l’incontro di Supercoppa UEFA del 14 agosto. Sarà la prima volta che una donna dirigerà una finale UEFA maschile, una gara che apre il sipario sulla nuova stagione opponendo i vincitori della UEFA Champions League e della UEFA Europa League al Beşiktaş Park di Istanbul.

Frappart durante la finale del Mondiale ©Getty Images

A luglio, la direttrice di gara francese ha avuto l’onore di arbitrare la finale di Coppa del Mondo FIFA femminile tra Stati Uniti e Olanda a Lione. Frappart ha anche diretto la semifinale di UEFA Women's EURO 2017 tra Olanda e Inghilterra.

Frappart dirigerà un team composto prevalentemente da donne. Sarà infatti affiancata dalle assistenti Manuela Nicolosi (Francia) e Michelle O'Neal (Repubblica d’Irlanda) che, come lei, hanno arbitrato la finale dei mondiali femminili del 7 luglio. Il quarto arbitro sarà Cuneyt Cakir (Turchia).

"Ho detto in più occasioni che le potenzialità del calcio femminile sono infinite. Sono entusiasta che Stéphanie Frappart sia stata scelta per arbitrare la gara di Supercoppa UEFA di quest’anno insieme alle assistenti Manuela Nicolosi e Michelle O'Neal", ha dichiarato il presidente UEFA Aleksander Čeferin.

“La nostra organizzazione dà la massima importanza allo sviluppo del calcio femminile in tutte le aree. Spero che le qualità e la devozione che Stéphanie ha dimostrato in tutta la carriera, fino a raggiungere questo livello, ispirino milioni di ragazze e donne in tutta Europa e dimostrino che non devono esserci ostacoli al raggiungimento dei propri sogni".

Il designatore UEFA Roberto Rosetti ha elogiato le doti arbitrali di Frappart, aggiungendo che "merita pienamente " l’opportunità di dirigere un incontro di così alto profilo.

"Stéphanie ha dimostrato per anni che è una delle donne più brave ad arbitrare, non solo in Europa ma in tutto il mondo”, ha dichiarato Rosetti.

"Ha le capacità per arbitrare ai più alti livelli, come ha dimostrato quest’anno in finale di Coppa del Mondo. Spero che la partita a Istanbul le permetta di maturare ancora più esperienza in questa fase così importante della carriera".

In Francia, Frappart è entrata nella storia diventando la prima donna ad arbitrare una partita di Ligue 1, quella tra SC Amiens e RC Strasbourg ad aprile. A giugno è stato annunciato che la direttrice di gara (originaria di Val-d'Oise) sarebbe stata inserita a titolo permanente tra i colleghi di Ligue 1 per la stagione 2019/20.

Tuttavia, Frappart (35 anni) non è la prima donna designata per arbitrare una gara delle competizioni UEFA maschili. Questo onore spetta a Nicole Petignat, che tra il 2004 e il 2009 ha diretto tre partite di qualificazione alla Coppa UEFA.

Per la sfida di Supercoppa UEFA tra Liverpool e Chelsea sarà utilizzato il VAR (Video Assistant Referees). A dirigere le operazioni sarà Clement Turpin (Francia), affiancato da François Letexier (Francia), Mark Borsch (Germania) e Massimiliano Irrati (Italia).