Si apre la selezione volontari per UEFA EURO 2020

Il Campionato Europeo UEFA si prepara a festeggiare il suo 60º anniversario in 12 città europee diverse: a un anno dalla fase finale, si aprono dunque le candidature per far parte del team di volontari di UEFA EURO 2020.

Insieme alle 12 federazioni che ospiteranno UEFA EURO 2020, la UEFA mette a disposizione una piattaforma per aderire al più vasto programma di volontariato mai organizzato nel calcio europeo. In totale serviranno 12.000 volontari per un'ampia gamma di attività, come accrediti, gestione degli ospiti, trasporti, media, biglietti, operazioni allo stadio e servizi agli spettatori.

"UEFA EURO 2020 sarà un momento unico nella storia del calcio europeo e offre un'opportunità che capita una volta sola nella vita: quella di far parte della nostra squadra di volontari", ha commentato il presidente UEFA Aleksander Čeferin.

"Il valore del volontariato per le persone e le comunità locali è ampiamente riconosciuto. È un'esperienza molto gratificante e offre a più persone possibili la possibilità di partecipare attivamente alla fase finale di UEFA EURO 2020, il più importante evento sportivo transnazionale mai organizzato in Europa".

"Il programma per volontari a UEFA EURO 2020 è esaltante, molto vario e aperto a tutti", ha aggiunto Luís Figo, ambasciatore di UEFA EURO 2020.

"Insieme alle 12 federazioni che ospiteranno la fase finale, contiamo sull'aiuto dei volontari in qualità di ambasciatori, affinché i tifosi e tutti gli ospiti si sentano i benvenuti. Stiamo organizzando il campionato europeo più grande di sempre e il volontariato è uno dei suoi componenti principali. Con l'apertura delle candidature, è arrivato il momento di partecipare".

Le domande di adesione al programma volontari possono essere inviate su euro2020.com/volunteers o attraverso uno dei 12 portali (elencati sotto) delle federazioni che ospiteranno UEFA EURO 2020. Per inviare la candidatura è necessario soddisfare tre criteri: (i) buona conoscenza dell'inglese e della lingua del paese selezionato, (ii) età superiore ai 18 anni al 1° maggio 2020 (iii) disponibilità in tutte le giornate di incontri presso la città selezionata (requisito minimo).

Anche la motivazione e lo spirito di squadra sono importanti per far parte del team di volontari. Tutte le domande verranno valutate attentamente: se selezionati, i candidati dovranno recarsi a un colloquio nella città desiderata, per parlare della disponibilità, delle motivazioni, delle competenze e dell'area in cui desiderano collaborare. Chi supera il colloquio farà ufficialmente parte della comunità di volontari di UEFA EURO 2020 e potrà conoscere nuovi amici, acquisire nuove competenze e vivere un'esperienza unica.

Quindi, il programma volontari sarà implementato dalle 12 federazioni responsabili a livello locale della selezione, formazione e gestione dei volontari durante la fase finale di EURO 2020.

In occasione del suo 60º compleanno, UEFA EURO 2020 sarà il più grande campionato europeo di sempre. Le 12 città ospitanti sono: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo. Tra queste figurano otto capitali, con 11 stadi di capienza superiore a 50.000 spettatori.