Tre nazioni candidate per UEFA Futsal EURO 2022

025 - La federazione ospitante sarà selezionata a settembre



Tre federazioni hanno consegnato alla UEFA i dossier di candidatura per ospitare la fase finale di UEFA Futsal EURO 2022.



Le federazioni sono:



• Francia: Lille e Orchies



• Olanda: Amsterdam e Groningen



• Portogall: Lisbona e Oporto



Il Comitato Esecutivo UEFA nominerà la nazione ospitante il 24 settembre 2019 a Ljubljana.



La fase di candidatura per ospitare la fase finale del prossimo UEFA Futsal EURO, in programma dal 19 gennaio al 6 febbraio 2022, è iniziata a ottobre 2018 (vedere UEFA Media Release 004).



Dal 2022, UEFA Futsal EURO sarà ampliato a 16 squadre e si giocherà ogni quattro anni.