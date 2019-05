Le Asturia Girls suoneranno l'inno della UEFA Champions League a Madrid

(Da S a D): Miroslava Tsybka (violoncello), Vera Valieva (violino), Elena Moskalenko (viola) e Kateryna Golovko (violino) ©UEFA.com

Le Asturia Girls suoneranno una melodia che i tifosi di calcio di tutto il mondo riconosceranno già alla prima nota poco prima dell'inizio della finale di UEFA Champions League, sabato 1° giugno nella cornice dello stadio di Madrid.

Il quartetto d'archi dell'Ucraina, composto da Vera Valieva (violino), Kateryna Golovko (violino), Elena Moskalenko (viola) e Miroslava Tsybka (violoncello), suonerà una versione speciale dell'iconico inno della UEFA Champions League quando i calciatori di Tottenham e Liverpool si schiereranno a centrocampo poco prima della più importante partita della stagione calcistica europea.

"Per noi è incredibile avere la possibilità di esibirci pochi minuti prima dell'inizio di una partita che sarà guardata da milioni di spettatori in tutto il mondo", ha detto Tsybka. "Sarà un momento che ricorderemo per tutta la vita e non vediamo l'ora di fare un'esibizione indimenticabile".

Il quartetto si è formato presso l'Accademia Musicale Nazionale Tchaikovsky di Kiev, in Ucraina, e ha vinto numerosi concorsi a livello nazionale. Da allora il gruppo è cresciuto e adesso si esibisce con strumenti musicali elettronici e ha uno stile proprio e unico.

l nome Asturia deriva dalle opere del compositore spagnolo Isaac Albéniz. La sua composizione 'Asturias' è stata la prima partitura che le ragazze hanno eseguito e per onorare quel momento, hanno deciso di dare al gruppo questo nome.

Le Asturia Girls hanno pubblicato il loro primo album nel 2017, che consiste in arrangiamenti originali di opere classiche, e hanno anche dato il loro tocco personale a canzoni di artisti del calibro di Lady Gaga, Madonna e Depeche Mode.